بسبب القطار الكهربائى .. إغلاق نفق أسفل الطريق الدائرى الإقليمى لمدة أسبوع

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك لتنفيذ أعمال رفع الكمرات المعدنية لمسار القطار الكهربائى الخفيف ""LRT إعتباراً من الساعة 12,05 صباح يوم الثلاثاء 29/9/2026 ولمدة (7 أيام).

مما يستلزم تنفيذ أعمال الغلق الكلى لحركة المرور بالنفق أسفل الطريق الدائرى الإقليمى "أمام المدينة الأولميمبية" بالإتجاهين مع تحويل حركة المركبات إتجاه الطريق الإقليمى .



ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.