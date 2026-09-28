قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سماع الشهود يؤجل محاكمة 213 متهما بقضية خلية النزهة لـ 15 ديسمبر
الأرصاد : غدا طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 31
لأول مرة.. الرئيس السيسي يحضر منتدى مصر للتعدين 2026
بسبب معاكسة سيدة.. القبض على المتهمين بالتعدي على شخص بأسلحة بيضاء بالقليوبية
دلياني: الأقصى ورقة انتخابية في يد اليمين الإسرائيلي
الأرجنتين تعلن مواعيد مبارياتها الودية ولقاء وداع ميسي
رئيس وزراء بريطانيا يترأس اجتماع «كوبرا» لبحث الحادث الأمني قرب قاعدة فيرفورد
نائب بالكونغو: منتدى مصر للتعدين يسهم في دعم التكامل الإفريقي
«البترول»: خطة لمسح مصر جويًا وإعداد خريطة شاملة للخامات والمعادن
وزير المالية: توفير تمويلات إنمائية مبتكرة وطويلة الأجل بالعملة المحلية يدعم خفض تكلفة التمويل
أكسيوس: ترامب يعرض تخفيف العقوبات على إيران مقابل تقدم في الملف النووي
تقرير بريطاني: لا متفجرات قابلة للاستخدام في سيارات المشتبه بمحاولتهم الهجوم على قاعدة فيرفورد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وصول أجهزة تابلت أولى ثانوي للمديريات التعليمية وتوزيعها بالمدارس قريبا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين بدوي

أكد مايكل فوزي الاقصري إخصائي التطوير التكنولوجي بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية بالأقصر ، ومؤسس جروب منظومة التابلت الإلكترونية على فيس بوك، أنه تم البدء في تسليم أجهزة تابلت أولى ثانوي للمديريات التعليمية ، استعدادا لتسليمه للإدارات التعليمية ، ثم تسليمه للمدارس الثانوية لعمل التجهيزات قبل تسليمه للطلاب 

وأشار مايكل فوزي في بيان له ، إلى أنه حتى الآن تم تسليم أجهزة التابلت لمديريات التربية والتعليم بمحافظات كفر الشيخ وبورسعيد والغربية والبحر الأحمر ، مشددا على أنه سيتم التسليم في باقي المحافظات تباعا .

الأوراق المطلوبة لإستلام تابلت أولى ثانوي 2027

  • إيصال تأمين التابلت ( يتم دفعه في البريد بمبلغ 105 جنيه + 2 صورة منه)
  • 2 صورة بطاقة الرقم القومي للطالب أو شهادة الميلاد
  • 3 صورة من بطاقة ولي الامر للطالب سارية
  • في حالة وفاة الاب يتم احضار صورة من شهادة الوفاة
  • في حالة الانفصال او الطلاق يتم احضار صورة من الولاية التعليمية
  • في حالة سفر الاب داخل جمهورية مصر العربية يتم احضار صورة من التوكيل الرسمي
  • في حالة سفر الاب خارج الجمهورية يتم احضار الوكيل الرسمي او صورة الباسبور وبع تأشيرة الدخول ومبين بها وقت الدخول
  • 4 ملف أبيض شفاف بدون كبسولة لحفظ الأوراق

وكان قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  تعليمات عاجلة بضرورة مراجعة كفاءة البنية التحتية التكنولوجية بجميع المدارس الثانوية قبل بدء العام الدراسي الحالي 2026 / 2027

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه في جميع المدارس الثانوية لابد من التأكد من جاهزية شبكات الاتصال الداخلية والخارجية وتجهيزات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكفاءة الربط بالشبكات التعليمية والخوادم المركزية، وسرعة التعامل مع أية أعطال أو معوقات فنية، قد تؤثر على انتظام العملية لتعليمية، أو كفاءة الخدمات الرقمية المقدمة للطلاب والمعلمين.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مصر توفر أجهزة لوحية “تابلت” مجانًا لنحو 700 ألف طالب بالمرحلة الثانوية سنويًا، ويجري حاليًا التوسع في توفيرها لطلاب التعليم الفني والتقني، بما يرفع إجمالي عدد الأجهزة التي توفرها الحكومة إلى أكثر من 1.2 مليون جهاز.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تعمل على جعل المهارات الرقمية المستقبلية جزءًا من العملية التعليمية نفسها، مشيرًا إلى أن نحو 700 ألف طالب بالصف الأول الثانوي درسوا خلال العام الماضي لغة "جافا سكريبت" عبر منصة رقمية دولية، وأنه سيتم التوسع في تدريس البرمجة ليشمل نحو 800 ألف طالب، بما في ذلك لغتا "جافا سكريبت وبايثون" مع مد هذا التوسع إلى التعليم الفني والتقني.

التطوير التكنولوجي أجهزة تابلت تسليم أجهزة تابلت أولى ثانوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللب السوبر

بعد ضبط طن.. احذر من اللب السوبر بالأسواق يحتوي على مواد تسبب السرطان

حسام حسن مع محمد الشناوي

من كلمة عن الشناوي إلى تحرك الخطيب.. ماذا يحدث بين الأهلي وحسام حسن؟

حبس

قبل تطبيقه بأيام.. شروط العمل العام كبديل للحبس في قانون الإجراءات الجنائية

إدريسا تيام

ليس إدريسا تيام.. الأهلي يكشف مركز الصفقة الأجنبية المنتظرة في يناير .. تفاصيل مهمة

تراجع مفاجئ وكبير في أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر

تراجع 150 جنيها في الجرام.. هبوط حاد في أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 24 وصل 6915 جنيها

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 28 سبتمبر

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تنزل.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في المحطات

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة: مصر تسستقبل 20 مليون سائح هذا العام

نقابة الصحفيين

فتح باب الاشتراك من جديد في الفريق المسرحي لأبناء الصحفيين

وزير التعليم العالي

بحوث الإلكترونيات يشارك في ملتقى الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي

بالصور

مع بداية الخريف.. 6 أعراض تقول إن الحساسية الموسمية بدأت

مع بداية الخريف.. 6 أعراض تقول إن الحساسية الموسمية بدأت
مع بداية الخريف.. 6 أعراض تقول إن الحساسية الموسمية بدأت
مع بداية الخريف.. 6 أعراض تقول إن الحساسية الموسمية بدأت

الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية

الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية
الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية
الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر.. فيديو وصور

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر
الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر
الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر

طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مضبوط

طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مظبوط
طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مظبوط
طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مظبوط

فيديو

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد