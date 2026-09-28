وصول أجهزة تابلت أولى ثانوي للمديريات التعليمية وتوزيعها بالمدارس قريبا

أكد مايكل فوزي الاقصري إخصائي التطوير التكنولوجي بمدرسة خالد بن الوليد الثانوية بالأقصر ، ومؤسس جروب منظومة التابلت الإلكترونية على فيس بوك، أنه تم البدء في تسليم أجهزة تابلت أولى ثانوي للمديريات التعليمية ، استعدادا لتسليمه للإدارات التعليمية ، ثم تسليمه للمدارس الثانوية لعمل التجهيزات قبل تسليمه للطلاب

وأشار مايكل فوزي في بيان له ، إلى أنه حتى الآن تم تسليم أجهزة التابلت لمديريات التربية والتعليم بمحافظات كفر الشيخ وبورسعيد والغربية والبحر الأحمر ، مشددا على أنه سيتم التسليم في باقي المحافظات تباعا .

الأوراق المطلوبة لإستلام تابلت أولى ثانوي 2027

إيصال تأمين التابلت ( يتم دفعه في البريد بمبلغ 105 جنيه + 2 صورة منه)

2 صورة بطاقة الرقم القومي للطالب أو شهادة الميلاد

3 صورة من بطاقة ولي الامر للطالب سارية

في حالة وفاة الاب يتم احضار صورة من شهادة الوفاة

في حالة الانفصال او الطلاق يتم احضار صورة من الولاية التعليمية

في حالة سفر الاب داخل جمهورية مصر العربية يتم احضار صورة من التوكيل الرسمي

في حالة سفر الاب خارج الجمهورية يتم احضار الوكيل الرسمي او صورة الباسبور وبع تأشيرة الدخول ومبين بها وقت الدخول

4 ملف أبيض شفاف بدون كبسولة لحفظ الأوراق

وكان قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة بضرورة مراجعة كفاءة البنية التحتية التكنولوجية بجميع المدارس الثانوية قبل بدء العام الدراسي الحالي 2026 / 2027

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه في جميع المدارس الثانوية لابد من التأكد من جاهزية شبكات الاتصال الداخلية والخارجية وتجهيزات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكفاءة الربط بالشبكات التعليمية والخوادم المركزية، وسرعة التعامل مع أية أعطال أو معوقات فنية، قد تؤثر على انتظام العملية لتعليمية، أو كفاءة الخدمات الرقمية المقدمة للطلاب والمعلمين.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مصر توفر أجهزة لوحية “تابلت” مجانًا لنحو 700 ألف طالب بالمرحلة الثانوية سنويًا، ويجري حاليًا التوسع في توفيرها لطلاب التعليم الفني والتقني، بما يرفع إجمالي عدد الأجهزة التي توفرها الحكومة إلى أكثر من 1.2 مليون جهاز.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تعمل على جعل المهارات الرقمية المستقبلية جزءًا من العملية التعليمية نفسها، مشيرًا إلى أن نحو 700 ألف طالب بالصف الأول الثانوي درسوا خلال العام الماضي لغة "جافا سكريبت" عبر منصة رقمية دولية، وأنه سيتم التوسع في تدريس البرمجة ليشمل نحو 800 ألف طالب، بما في ذلك لغتا "جافا سكريبت وبايثون" مع مد هذا التوسع إلى التعليم الفني والتقني.