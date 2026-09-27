في العقود الجديدة.. التعليم تلزم معلمي الحصة بعدم إعطاء دروس خصوصية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن العقود الموسمية التي تقرر عقدها لقنين أوضاع معلمي الحصة ، تنص على أنه يحظر مع المتعاقد معه مخالفة الأحكام والضوابط المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات الوزارية ، وعلى الأخص إعطاء دروس خصوصية او قبول هدايا أو مزايا نقدية أو عينية بمناسبة قيامه بواجباته الوظيفية

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تفاصيل العقود الموسمية الخاصة بتقنين أوضاع معلمي الحصة

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بالنسبة للمقابل المالي المنصوص عليه في عقود معلمي الحصة ، فإن :

قيمة الحصة الواحدة: 50 جنيهاً.

الحد الأقصى للحصص شهرياً: 96 حصة.

يصل إجمالي المكافأة الشهرية إلى 4800 جنيه (شاملة الاستقطاعات القانونية).

يأتي ذلك ​في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على استقرار المنظومة التعليمية وضمان انتظام الدراسة، وتقديراً للجهود المخلصة لـ معلمي الحصة في سد العجز بالمواد الدراسية، تقرر رسمياً البدء الفوري في تقنين أوضاعهم وإبرام عقود موسمية بجميع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات.

وتسري عقود معلمي الحصة التي أقرتها رسميا وزارة التربية والتعليم ، على جميع معلمي الحصة بكافة المراحل التعليمية.

​

أما عن مدة التعاقد ، فيمتد العقد من 1 سبتمبر وحتى 30 يونيو (خلال فترة العام الدراسي).

وفيما يخص التأمين والحماية الاجتماعي ، فقد تقرر أن يتم تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 في حالات إصابة العمل أثناء فترة التعاقد.

​وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على البدء الفوري في توقيع العقود لتوفيق الأوضاع المالية وصرف المستحقات المادية بانتظام.



وعلى جانب آخر ، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد المقابلات للمعلمين المتقدمين لنسبة الـ (5%) من الأشخاص ذوي الإعاقة (الدفعة الخامسة 2026 / 2027) للمرحلة الخامسة بمسابقة 30 ألف معلم بمحافظات (البحيرة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الإسكندرية، الإسماعيلية، دمياط، مطروح، بورسعيد)، غداً الإثنين 28 / 9 / 2026.

كما قررت وزارة التربية والتعليم، عقد المقابلات للمعلمين المتقدمين لنسبة الـ (5%) من الأشخاص ذوي الإعاقة (الدفعة الخامسة 2026 / 2027) المرحلة الخامسة بمحافظات (القليوبية، الجيزة، بني سويف، سوهاج، أسيوط، المنيا، القاهرة، الفيوم، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر) يوم الثلاثاء 29 سبتمبر.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على المديريات التعليمية بضرورة اتخاذ اللازم نحو الإبلاغ والإخطار التليفوني للمتقدمين التابعين لكل مديرية تعليمية والمدرجة أسماؤهم بالكشوف ، بموعد إجراء المقابلات الشخصية المقرر لهم، بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عقد المقابلات الشخصية في تمام الساعة 10 صباحاً، مع التأكيد على المتقدمين بضرورة إحضار المستندات التالية (في ملف بلاستيكي):

- أصل بطاقة الرقم القومي، وصورة منها.

- أصل بطاقة الخدمات المتكاملة أو شهادة التأهيل، وصورة منها.

- أصل المؤهل الدراسي، وصورة منه.

- صورة من التدريب التربوي والبدني والذهني الذي تم تنفيذه في قاعات التدريب بالإدارات التعليمية.