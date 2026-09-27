هل ترتفع أسعار الأرز؟.. تأثير الطلب والبدائل الغذائية على السوق

تترقب الأسواق تطورات أسعار الأرز في ظل استمرار توافر المعروض المحلي ووجود فائض يتجاوز احتياجات الاستهلاك، وسط تساؤلات حول إمكانية ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

تغير أنماط الاستهلاك

ويرى رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن حركة الأسعار لا ترتبط في الوقت الحالي بنقص الإنتاج، وإنما قد تتأثر بتغير أنماط الاستهلاك واتجاه المواطنين إلى الأرز كبديل لبعض السلع الغذائية في حال ارتفاع أسعارها.

الحفاظ على استقرار سوق الأرز

وأوضح أن توافر البدائل، وعلى رأسها الخبز، إلى جانب وجود مخزون من القمح، يسهم في تحقيق توازن في اختيارات المستهلكين والحفاظ على استقرار سوق الأرز، مؤكدًا استمرار كفاية الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق.

هل توجد أسباب لارتفاع أسعار الأرز؟

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن ارتفاع أسعار الأرز لا يرتبط حاليًا بأسباب مباشرة تتعلق بنقص المعروض، في ظل استمرار وفرة الإنتاج المحلي وتوافر كميات تلبي احتياجات السوق.

وأوضح شحاتة، خلال تصريحات تليفزيونية، أن تغير أسعار الأرز قد يرتبط بارتفاع أسعار سلع غذائية أخرى، وهو ما يمكن أن يدفع بعض المستهلكين إلى زيادة الإقبال على الأرز باعتباره بديلًا غذائيًا.

ارتفاع أسعار السلع قد يغير اختيارات المستهلكين

وأشار رئيس شعبة الأرز إلى أن المستهلك عادة ما يبحث عن البدائل عند ارتفاع أسعار بعض السلع، موضحًا أن الأرز والخبز يمثلان أحد البدائل في اختيارات المواطنين فيما يتعلق بالسلع الغذائية الأساسية.

وأضاف أن زيادة الطلب على الأرز قد تحدث في حال ارتفاع أسعار بدائل أخرى، إلا أن توافر هذه البدائل يساهم في الحد من الضغوط على سوق الأرز ويحافظ على توازن معدلات الطلب.

توافر الخبز والقمح يدعم استقرار سوق الأرز

وأكد شحاتة أن توافر الخبز في الأسواق، إلى جانب وجود كميات من القمح في مصر، يدعم استقرار سوق الأرز، ويقلل من احتمالات حدوث ضغط كبير على الطلب نتيجة غياب البدائل.

ولفت إلى أن الدولة، ممثلة في وزارة التموين، توفر الخبز المدعم للمواطنين، مشيرًا إلى أن كميات القمح المتاحة تكفي، وفق تقديره، احتياجات الدولة لفترة تتراوح بين 8 و12 شهرًا.

وفرة الإنتاج المحلي تدعم استقرار السوق

وشدد رئيس شعبة الأرز على أن الأرز متوافر في الأسواق، وأن الإنتاج المحلي يغطي حجم الاستهلاك، مع وجود فائض من الإنتاج.

وأوضح أن استمرار توافر الأرز، بالتزامن مع وجود بدائل غذائية مثل الخبز، يمثل عاملًا مهمًا في الحفاظ على توازن السوق، خاصة في ظل عدم وجود نقص في المعروض المحلي.