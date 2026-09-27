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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمطار وشبورة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الإثنين ودرجات الحرارة

الدكتورة إيمان شاكر
الدكتورة إيمان شاكر
أ ش أ

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد بعض مناطق السواحل الشمالية والصحراء الغربية، غدًا الإثنين، فرصًا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا، بنسبة حدوث نحو 20%، إلى جانب فرص لتكوّن بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

كما تتوقع الهيئة تكوّن شبورة مائية من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وفي السياق، قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن طقس غد خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، على أن تسود أجواء حارة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد، مشيرة إلى نشاط رياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة على أغلب الأنحاء، يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وخلال فترات الليل.

وأضافت أن درجات الحرارة العظمى غدًا تسجل نحو 32 درجة بالقاهرة الكبرى، و31 درجة بالوجه البحري، و28 درجة بالسواحل الشمالية الغربية، و29 درجة بالسواحل الشمالية الشرقية، و34 درجة بشمال الصعيد، في حين تصل إلى 41 درجة بجنوب الصعيد.

وأوضحت أن الأجواء ستشهد خلال الفترة من بعد غد الثلاثاء وحتى السبت المقبل 3 أكتوبر، طقسًا خريفيًا معتدل الحرارة صباحًا، ومائلًا للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، مع استمرار الأجواء الحارة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وشدة الحرارة نهارًا على جنوب الصعيد، التي يعتدل جوها ليلًا، على أن تتراوح درجات الحرارة العظمى خلال هذه الفترة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 30 و31 درجة، وعلى السواحل الشمالية بين 26 و28 درجة، وعلى شمال الصعيد بين 32 و33 درجة، بينما تتراوح على جنوب الصعيد بين 36 و39 درجة.

وأشارت إلى استمرار فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا خلال الفترة من بعد غد الثلاثاء وحتى الخميس المقبل أول أكتوبر، على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية ومناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة، مع استمرار نشاط الرياح أحيانًا على أغلب الأنحاء؛ بما يسهم في تلطيف الأجواء في الظل وخلال فترات الليل.

ودعت شاكر المواطنين كافة إلى اتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن هذه الظواهر الجوية، وضرورة المتابعة المستمرة للتحديثات والنشرات الدورية الصادرة عن الهيئة خلال الفترة المقبلة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية مناطق السواحل الشمالية سقوط أمطار الدكتورة إيمان شاكر

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