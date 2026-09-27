أرمينيا تبحث مع مفوضية شؤون اللاجئين وقبرص تطورات القضايا الإقليمية

أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية، أن وزير الخارجية الأرميني آرارات ميرزويان اجتمع بالمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح ، على هامش الدورة الـ 81 للجمعية العامة.

وذكرت الخارجية - في بيانها الذي أوردته وكالة أنباء /أرمنبريس/ الرسمية:- "أن الجانبين بحثا معًا التعاون الثنائي في القضايا التي تقع ضمن ولاية المفوض السامي لشؤون اللاجئين".

وأشار البيان، إلى أن الجانبين ناقشا معًا برامج العمل المشترك الرامية إلى التكامل طويل الأمد للاجئين النازحين من قره باغ..كما تبادلا الآراء بشأن التطورات الإقليمية في المنطقة، وفقًا للبيان.

وفي السياق بحث وزير الخارجية الأرميني آرارات ميرزويان، مع نظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس، العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت وزارة الخارجية الأرمينية، أن الجانبين ناقشا قضايا تعميق الشراكة الاستراتيجية بين أرمينيا وقبرص، وشددا على أهمية توسيع التعاون في قطاعات التجارة والاقتصاد والتكنولوجيا، كما سلطا الضوء على القفزة المرتفعة في حركة السياحة بين البلدين.

وأضافت الخارجية الأرمينية، أن المسؤولين تبادلا الآراء بشان القضايا والتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والتعاون في إطار المنصات الدولية.