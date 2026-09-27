قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تضم قوات أمريكية.. تحقيق بريطاني واسع في واقعة أمنية قرب قاعدة فيرفورد الجوية
برعاية التحالف الوطني والتعاون مع السفارة الصينية.. مؤسسة أبو العينين تواصل دعم مبادرة «أمل جديد» بعد نجاح الدفعة الأولى
بعثة منتخب مصر تصل جنوب السودان (صور)
شعبة المخابز تكشف عن حقيقة زيادة أسعار الخبز السياحي والفينو
معاشات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والزيادة وخطوات الاستعلام
9 حالات تصل فيها عقوبة الهجرة غير الشرعية إلى السجن المشدد
مشروعات وبرامج وتكنولوجيا الرياضة.. تفاصيل لقاء جوهر نبيل بسفير الهند في القاهرة
إندونيسيا تشيد بقيادة جوتيريش للأمم المتحدة مع اقتراب انتهاء ولايته
مباحثات مصرية روسية حول آفاق وإمكانيات الاستفادة من خبرات المسرح الكبير للعرائس في بطرسبورج
بمشاركة عالمية واسعة.. الرئيس السيسي يفتتح «منتدى مصر الخامس للتعدين» بالعاصمة الإدارية غدا
فتح باب التقديم للتنسيق الإلكتروني المباشر للقبول التكميلي بالجامعات التكنولوجية
محمد أنور: الدول العربية تتصدر أسواق صادرات الصناعات الغذائية ومصر تتوسع أوروبيّا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الكازاخستاني يقيل وزير الدفاع عقب مصرع 14 جنديًا في مناورات عسكرية

الرئيس الكازاخستاني
الرئيس الكازاخستاني
أ ش أ

أعلنت الرئاسة الكازاخستانية اليوم الأحد أن الرئيس قاسم جومارت توكاييف أجرى تعديلًا في قيادة المؤسسة العسكرية، حيث أصدر قرارًا بإقالة وزير الدفاع داورين كوسانوف، على خلفية الحادث المأساوي الذي أدى إلى مصرع 14 جنديًا أثناء تدريبات عسكرية في بحر قزوين.

وذكرت الرئاسة - في بيانها الذي أوردته وكالة أنباء /تريند/ الأذرية:- "أنه بموجب مرسوم رئاسي، تم إعفاء داورين كوسانوف من مهامه كوزير للدفاع في كازاخستان".

كما وقع الرئيس على قرار يقضي بتعيين قائد قوات العمليات الخاصة آيدوس ميرزاخيميتوف وزيرًا جديدًا للدفاع في كازاخستان.

يذكر أن حادث مصرع الجنود وقع في 24 سبتمبر الجاري بمنطقة مانجيستاو على ساحل بحر قزوين أثناء مناورات عسكرية حملت اسم "حماية قزوين-2026"، وأثناء إنزال الأفراد من أحد الزوارق البحرية، أدى تدهور مفاجئ وحاد في الأحوال الجوية واشتداد الرياح إلى انجراف 17 جنديًا في عرض البحر.

الرئاسة الكازاخستانية الرئيس قاسم جومارت توكاييف قيادة المؤسسة العسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التفتيش على العداد

خد بالك ..لايحق لموظف الكهرباء الدخول لمنزلك الا بهذا الشرط

وزير التربية والتعليم

96 حصة شهريا بـ4800 جنيه.. ننشر تفاصيل عقود تقنين أوضاع معلمي الحصة

عزة عبد المنعم

أنا مبحبش التخان.. رحيل عزة عبدالمنعم صاحبة واقعة التنمر من وزير الثقافة الأسبق

سعر الذهب

نزل 1300 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

فايا يونان

بعد إصابة «فايا يونان» .. «شامة» صغيرة تكشف عن الإصابة بسرطان الجلد.. لا تتجاهلها واعرف علاماتها

محمد صلاح

أول تصريح كان عنه.. ناقد رياضي يكشف سبب انزعاج محمد صلاح بعد مباراة أنجولا

حسام حسن

اتحاد الكرة يجيب علي السؤال الصعب.. هل يرحل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر؟

يسري سامي

أول ظهور بعد هروبه من مصر.. يسري سامي يحصد ذهبية الجودو في إيطاليا

ترشيحاتنا

ارشيفيه

خلال مشادة.. إصابة طالب بعد التعدي عليه بـ"مطواه" داخل إحدى مدارس الدقهلية

المستشار وجدي عبد المنعم

سماع الشهود في محاكمة 213 متهما بقضية خلية النزهة.. غدا

حبيبة الشماع

10 ملايين جنيه تعويض.. تأجيل استئناف أسرة حبيبة الشماع على حكم إلزام شركة نقل ذكي بدفع تعويض

بالصور

وزير الدفاع: ضباط صف المعلمين سواعد قوية تعتمد عليها القوات المسلحة لحماية الأمن القومي

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف مُعلمين .. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 163 ضباط صف معلمين

فيديو

نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

من شائعة الوفاة لقضايا المخدرات.. نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

مروة السودانية

بعد 12 سنة انتظار.. مروة ترحل أثناء ولادة توأمها

فرح مطروح

بورش ولامبورجيني .. زفاف في مطروح يشعل السوشيال ميديا

مشروب بـ500 دينار يتحول إلى مليون

السر في مشروب بـ500 دينار.. كيف قلب تحدٍ بسيط حياة شخص في العراق؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مباراة سياسية فى واشنطن

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: تحويلات المصريين بالخارج.. من مورد للنقد الأجنبي إلى قوة إنتاجية

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها عبد القادر تكتب: مواثيق الشورى الأسرية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تباين المشاعر

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما.. حكايات تقرّب الشعوب

المزيد