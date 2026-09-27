الرئيس الكازاخستاني يقيل وزير الدفاع عقب مصرع 14 جنديًا في مناورات عسكرية

أعلنت الرئاسة الكازاخستانية اليوم الأحد أن الرئيس قاسم جومارت توكاييف أجرى تعديلًا في قيادة المؤسسة العسكرية، حيث أصدر قرارًا بإقالة وزير الدفاع داورين كوسانوف، على خلفية الحادث المأساوي الذي أدى إلى مصرع 14 جنديًا أثناء تدريبات عسكرية في بحر قزوين.

وذكرت الرئاسة - في بيانها الذي أوردته وكالة أنباء /تريند/ الأذرية:- "أنه بموجب مرسوم رئاسي، تم إعفاء داورين كوسانوف من مهامه كوزير للدفاع في كازاخستان".

كما وقع الرئيس على قرار يقضي بتعيين قائد قوات العمليات الخاصة آيدوس ميرزاخيميتوف وزيرًا جديدًا للدفاع في كازاخستان.

يذكر أن حادث مصرع الجنود وقع في 24 سبتمبر الجاري بمنطقة مانجيستاو على ساحل بحر قزوين أثناء مناورات عسكرية حملت اسم "حماية قزوين-2026"، وأثناء إنزال الأفراد من أحد الزوارق البحرية، أدى تدهور مفاجئ وحاد في الأحوال الجوية واشتداد الرياح إلى انجراف 17 جنديًا في عرض البحر.