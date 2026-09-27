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بولندا وليتوانيا تعدان خطة لإجلاء المدنيين عبر الحدود في دول البلطيق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بولندا وليتوانيا تعدان خطة لإجلاء المدنيين عبر الحدود في دول البلطيق

دول البلطيق
دول البلطيق
أ ش أ

تعمل كلا من بولندا وليتوانيا، على إعداد خطة مشتركة لإجلاء المدنيين عبر الحدود، في حال وقوع أزمة كبرى أو تهديد عسكري، بما يسمح عند الضرورة بنقل بعض سكان ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا عبر الحدود إلى الأراضي البولندية.

وأفادت شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية - في تقرير نشرته اليوم /الأحد/ - بأن منطقة "فجوة سوالكي"، وهي شريط من الأراضي يربط بين بولندا وليتوانيا، تكتسب أهمية خاصة في إطار الخطة، إذ تمثل حلقة وصل بين دول البلطيق وباقي حلفاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) ودول الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس المركز الوطني لإدارة الأزمات في ليتوانيا فيلمنتاس فيتكوسكاس ، إن العمل على إعداد المقترح بدأ بالفعل"، موضحًا أن ممثلين عن ليتوانيا وبولندا يعكفون على دراسة الإجراءات والجوانب اللوجستية وقدرات البنية التحتية اللازمة لتنفيذ عمليات الإجلاء.

ومن المقرر إعداد خطة تفصيلية بعد توصل البلدين إلى اتفاق مناسب بشأن آليات التعاون.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار تدريبات "Vyčio Skliautas 2026"، التي أطلقتها ليتوانيا في 25 سبتمبر الجاري، بهدف اختبار نظام التعبئة الوطني وتعزيز التعاون بين المؤسسات في مواجهة الأزمات، وتستمر حتى 3 أكتوبر المقبل.

ويتضمن الجانب العملي من التدريبات اختبار إجراءات إجلاء السكان، إلى جانب أنظمة تحذير المواطنين، وتنظيم نقاط التجمع والتسجيل، ووسائل النقل، وآليات نقل الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم عبر مناطق متتالية.

ويشارك في التدريبات نحو 3000 مسؤول وضابط وممثل عن المؤسسات والسلطات المحلية والشركات والمنظمات غير الحكومية، إلى جانب نحو 1000 متطوع، فيما وصل إلى ليتوانيا، وفد يضم نحو 20 شخصًا من مؤسسات بولندية مختلفة.. كما تشارك بولندا في الجهود المتعلقة بالتخطيط لعمليات الإجلاء عبر الحدود.

وأكدت السلطات الليتوانية أن الهدف من التدريبات يتمثل في تطوير واختبار الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأزمات، مشددة على أنها أنشطة تدريبية ولا تعني أن السلطات تتوقع وقوع تهديد وشيك.

بولندا ليتوانيا المدنيين ع أزمة كبرى

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