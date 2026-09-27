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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسم أسعار الخبز السياحي الأحد.. تفاصيل

الخبز
الخبز
محمد البدوي

أكد عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، استمرار أسعار وأوزان الخبز السياحي والأفرنجي دون تغيير حتى موعد اجتماع الأحد المقبل، وذلك لحين انتهاء وزارة التموين من دراسة مطالب أصحاب المخابز بشأن تعديل الأسعار، في ظل الارتفاعات الأخيرة في تكلفة القمح.

وأوضح غراب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن أصحاب المخابز تقدموا بمطالب لزيادة أسعار الخبز بنسبة تصل إلى 15%، مشيرًا إلى ارتفاع سعر طن القمح بنحو 4 آلاف جنيه.

المخابز السياحية والأفرنجية

وأشار رئيس شعبة المخابز إلى وجود قرار وزاري ينظم مواصفات الخبز المنتج في المخابز السياحية والأفرنجية، ويحدد الأوزان والأسعار وفقًا للضوابط المعمول بها.

وأضاف أن مصر تعتمد على استيراد القمح من عدة مناشئ، من بينها روسيا وأوكرانيا، لافتًا إلى أن الكميات التي تم التعاقد عليها من بعض المناشئ الأخرى لم تصل حتى الآن.

وشدد غراب على أن المخابز ملتزمة حاليًا بالأسعار والأوزان المقررة، ولن يتم اتخاذ أي قرار بزيادة الأسعار أو خفض الأوزان قبل انتهاء وزارة التموين من دراسة الموقف وعقد اجتماع الأحد المقبل.

ويبلغ سعر الرغيف بوزن 50 جرامًا حاليًا 150 قرشًا، بينما يصل سعر الرغيف الذي يزن 80 جرامًا إلى جنيهين.

مطالب تعديل الأسعار

كما يتراوح سعر الخبز السياحي حاليًا بين جنيه ونصف وجنيهين، وفقًا للوزن والسعر المحددين لكل نوع، في انتظار ما ستسفر عنه مناقشات وزارة التموين مع ممثلي المخابز بشأن مطالب تعديل الأسعار.

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