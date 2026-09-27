تغنيكي عن التركيب .. حيل طبيعية لتقوية وتطويل الرموش

تحلم الكثيرات بالحصول على رموش أطول وأكثر كثافة تبرز جمال العيون لذا يلجأون لتركيب الأنواع الصناعية ذات التكلفة العالية وتسبب بعض الأضرار.

وعرض موقع Boldsky مجموعة من الطرق والوصفات المنزلية للعناية بالرموش وحمايتها من التلف والتقصف.

استخدام زيت الخروع

يعد زيت الخروع من الطرق التقليدية للعناية بالرموش، ويمكن استخدامه بوضع قطرة واحدة على عود قطني أو فرشاة ماسكارا نظيفة، وتوزيعها بلطف على خط الرموش قبل النوم، ثم غسلها في الصباح.

تدليك الجفون

يساعد تدليك الجفون برفق على تنشيط الدورة الدموية المحيطة بالرموش ويمكن استخدام قطرات خفيفة من الزيت المناسب أو زبدة الشيا، والتدليك بحركات دائرية لطيفة بأطراف الأصابع لبضع دقائق يوميا.

تمشيط الرموش بانتظام

يساعد تمشيط الرموش على إزالة الأتربة وتحسين مظهرها واستخدمي فرشاة ماسكارا نظيفة تماما، ومشطي الرموش بحركات صاعدة من الجذور حتى الأطراف لبضع دقائق يوميا.

الغذاء والفيتامينات

تلعب التغذية دورا في الحفاظ على صحة الرموش وتقليل ضعفها وتكسرها وينصح باتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على الفيتامينات الأساسية، مثل فيتامينات B وD وE، وتناول المكملات الغذائية عند الحاجة وتحت إشراف الطبيب.