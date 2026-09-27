قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«أضا» لـ حسام حسن: عامل الناس كما تحب أن تُعامل.. ومحدش أكبر من منتخب مصر
تحذير شديد من الزمالك للمحترفين قبل «القمة».. وغرامة 100 ألف جنيه
إعلامي يكشف كواليس مُغادرة محمد صلاح معسكر منتخب مصر: اتفاق مُسبق وغضب من التبديل
أقل سعر دولار في البنوك اليوم الأحد 27-9-2026
خبير سيارات كهربائية: السيارات الهجينة الصينية تحظى بإقبال متزايد في السوق الأوروبية
دار الإفتاء: رفع اليدين أثناء الدعاء ومسح الوجه بعد الانتهاء منه أمر مستحب
فولكس واجن ID BUZZ.. بتصميم فان وأداء كهربائي
روّج لبيع المواد المخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .. عقوبة المُتهمين بالقانون
هاني سرحان يكشف كواليس «ما لم يُحكَ عن بني مزار» ويُعلّق على تفاعل الجمهور مع الأحداث
رسوم السحب النقدي من ماكينات ATM .. تعرّف عليها
متى يُلغى ترخيص المنشأة الفندقية؟.. 9 حالات حدّدها القانون
«الدماطي»: الأهلي يدعم الشناوي وجميع لاعبيه.. ولا صحة لمنع اللاعبين من مواجهة جنوب إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

تغنيكي عن التركيب .. حيل طبيعية لتقوية وتطويل الرموش

إطالة الرموش
إطالة الرموش
اسماء محمد

تحلم الكثيرات بالحصول على رموش أطول وأكثر كثافة تبرز جمال العيون لذا يلجأون لتركيب الأنواع الصناعية ذات التكلفة العالية وتسبب بعض الأضرار.

وعرض موقع Boldsky مجموعة من الطرق والوصفات المنزلية للعناية بالرموش وحمايتها من التلف والتقصف.

استخدام زيت الخروع

يعد زيت الخروع من الطرق التقليدية للعناية بالرموش، ويمكن استخدامه بوضع قطرة واحدة على عود قطني أو فرشاة ماسكارا نظيفة، وتوزيعها بلطف على خط الرموش قبل النوم، ثم غسلها في الصباح.

تدليك الجفون

يساعد تدليك الجفون برفق على تنشيط الدورة الدموية المحيطة بالرموش ويمكن استخدام قطرات خفيفة من الزيت المناسب أو زبدة الشيا، والتدليك بحركات دائرية لطيفة بأطراف الأصابع لبضع دقائق يوميا.

تمشيط الرموش بانتظام

يساعد تمشيط الرموش على إزالة الأتربة وتحسين مظهرها واستخدمي فرشاة ماسكارا نظيفة تماما، ومشطي الرموش بحركات صاعدة من الجذور حتى الأطراف لبضع دقائق يوميا.

الغذاء والفيتامينات

تلعب التغذية دورا في الحفاظ على صحة الرموش وتقليل ضعفها وتكسرها وينصح باتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على الفيتامينات الأساسية، مثل فيتامينات B وD وE، وتناول المكملات الغذائية عند الحاجة وتحت إشراف الطبيب.

الرموش إطالة الرموش كثافة الرموش طرق إطالة الرموش وصفات إطالة الرموش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر الوطني

إخطار بالمغادرة.. القصة الكاملة لـ خروج صلاح من معسكر منتخب مصر

السيدة المتوفاه

واقعة غربية.. إعادة جثمان سيدة بعد الصلاة عليها وقبل دفنها لمنزلها بالغربية..ما القصة؟

فايا يونان

شامة صغيرة كشفت الحقيقة.. فايا يونان تعلن إصابتها بسرطان الجلد| تفاصيل

منتخب مصر الوطني

حالة وحيدة يحق لـ الأهلي إعفاء نجومه من ودية مصر وجنوب إفريقيا

العروسين

بالجلابية الصعيدي.. عروسة تحتفل بخطوبتها على أنغام المزمار البلدي في سوهاج

صابرين تحتفل بعقد قران نجلها نور عبد اللطيف في أجواء عائلية..

صابرين تحتفل بعقد قران ابنها نور عبد اللطيف في أجواء عائلية

المستشار شريف الزند

بالدموع.. نجل شقيق أحمد الزند: عمي كان يحب الوطن والفقراء والغلابةويعتبرهم أسياده

مدحت شلبي والخطيب

قرار من المحكمة بشأن مدحت شلبي في اتهامه بسب وقذف الخطيب

بالصور

فستان غير تقليدي.. نانسي عجرم تبهر متابعيها

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم

أطعمة عليك بتناولها على الإفطار تخفض الكوليسترول وتساعد على الشبع.. أبرزها الشوفان

أطعمة عليك بتناولها على الإفطار
أطعمة عليك بتناولها على الإفطار
أطعمة عليك بتناولها على الإفطار

إطلالة سوداء أنيقة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

وزير الدفاع يكرم القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة.. فيديو وصور

وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة
وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة

فيديو

وزير الدفاع يكرم عددا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة

وزير الدفاع يكرم القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغة الانسحاب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: صوت القاهرة يعلو في الأمم المتحدة.. مصر تضع قضايا المنطقة أمام العالم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: من 2016 إلى مؤتمر أكتوبر.. عشر سنوات تستحق أن تُروى

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: أين تقع مصر في منظور خريطة نفوذ الطاقة الجديدة

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

المزيد