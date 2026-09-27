وزير الخارجية الإيراني: إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بتلبية شروطنا الواضحة

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن طهران تلقّت رداً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيراً إلى أنها تنتظر الموقف النهائي عبر الوسطاء قبل اتخاذ قرارها.



وأكد عراقجي أن الحل التفاوضي العادل يمثل السبيل لمعالجة الخلاف مع واشنطن، بما يضمن حقوق الشعب الإيراني.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن إعادة فتح مضيق هرمز، مرهونة بتلبية الشروط الإيرانية الواضحة.

وكان قد اجتمع الثلاثاء الماضي، «عراقجي» بمبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، بعدما كان حدّد شروطا لإنهاء الحرب وإعادة فتح الممرّ المائي الحيوي.

وصرّح “عراقجي” من مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك الجمعة "نقلت إيران إلى الولايات المتحدة عبر قطر خطّة ملموسة من سبعة أيّام. وفي حال استيفاء الشروط اللازمة، قد يعاد فتح المضيق وتعود حركة العبور إلى طبيعتها في خلال سبعة أيّام".

وأشار إلى أن "الخيار يعود الآن إلى الولايات المتحدة.. وإيران لا تقبل بالقمع أو التهديد أو التخويف وهي لن تتخلّى عن حقوقها السيادية تحت الضغط".

وأضاف عراقجي "أقول لكم إن كان الجانب الأمريكي جادا في التوصّل إلى صفقة وإعادة فتح مضيق هرمز، فكلّ شيء جاهز".