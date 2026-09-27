كسر مفاجئ .. «مياه القاهرة» تعلن انتهاء إصلاح خط الـ1000 مم في حلوان وبدء عودة المياه تدريجيًا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة انتهاء أعمال إصلاح الكسر المفاجئ الذي تعرض له خط المياه قطر 1000 مم بشارع النصر للسيارات، بجوار محطة مياه شمال حلوان.

وأوضحت الشركة أنها دفعت بكامل إمكانياتها من مهندسين وفنيين وعمال ومعدات، لسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه إلى المناطق المتأثرة.

وأكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه جارٍ حاليًا ضخ المياه تدريجيًا، معربة عن أسفها للمواطنين عن فترة انقطاع المياه، التي جاءت نتيجة ظروف طارئة وخارجة عن إرادتها.

وتواصل الشركة متابعة أعمال إعادة ضخ المياه والتأكد من انتظام الخدمة وعودتها إلى طبيعتها.