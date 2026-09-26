رئيس "إيتيدا": الكفاءات المصرية أهم عامل في جذب الشركات العالمية إلى مصر

أكد المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا سيما «الذكاء الاصطناعي الوكيل» (Agentic AI)، يعيد تشكيل أساليب تطوير وتشغيل البرمجيات على مستوى العالم، وينقلها من أدوات مساعدة إلى أنظمة قادرة بشكل متزايد على التخطيط وتنفيذ المهام بدرجة أكبر من الاستقلالية، بما يتطلب تطوير منهجيات العمل وأطر الحوكمة والأمن، والاستثمار المستمر في المهارات والكفاءات المتخصصة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، اليوم السبت، خلال فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر DevOpsDays Cairo 2026، الذي افتتحه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت هندي، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين في مجالات هندسة البرمجيات وتطوير وتشغيل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وتنظم الهيئة المؤتمر، عبر مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات «SECC»، تحت شعار «منهجيات الديفوبس المستدامة في عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل» (Sustainable DevOps in the Agentic AI Era)، وذلك بمركز إبداع مصر الرقمية «كريتيفا» بالجيزة، بحضور الدكتور هيثم حمزة، رئيس مركز «SECC».

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" إلى الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة عبر مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC) في بناء وتطوير المهارات في مصر، من خلال التدريب المتخصص والاستشارات وبناء القدرات الفنية، إلى جانب الشهادات والاعتمادات الدولية، بما يعزز جاهزية الشركات المحلية والمهندسين والمطورين المصريين للعمل والمنافسة في الأسواق العالمية، ويدعم بناء بيئات تقنية أكثر كفاءة وأمانًا وموثوقية واستدامة.

وأشار إلى أن مهندس البرمجيات المصري يمثل أحد أبرز عناصر القوة التي تستند إليها مصر في المنافسة على الاستثمارات التكنولوجية العالمية، مؤكدًا أن الكفاءات الشابة وقدرتها على التطور المستمر ومواكبة التحولات التقنية أصبحت عاملًا حاسمًا في قرارات الشركات العالمية بالتوسع في مصر .

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ «إيتيدا» أن الكفاءات المصرية تمثل، وفقًا لما تؤكده الشركات العالمية في مختلف لقاءاتها مع الهيئة، أهم عوامل اختيار مصر والتوسع في أعمالها ومراكزها لخدمة الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر برز بشكل واضح خلال اللقاء الأخير مع شركة NVIDIA في مصر، حيث أكدت الشركة تقديرها للمستوى المتقدم الذي تتمتع به الكفاءات المصرية، ولا سيما المطورين ومؤسسي الشركات الناشئة، حيث تضم برامج شركة NVIDIA أكثر من 200 شركة ناشئة مصرية ونحو 46 ألف مبرمج؛ بما يعكس الثقة المتنامية في قدرات مصر البشرية والتكنولوجية.

وأكد أن استمرار الشركات العالمية في التوسع في مراكزها بمصر لخدمة عملائها في مختلف دول العالم يعكس الثقة المتزايدة في هذه الكفاءات، بما يعزز من مكانة مصر كمركز عالمي للتكنولوجيا وتصدير الخدمات الرقمية.

يأتي تنظيم المؤتمر في ضوء دوره الهام في نقل التحولات المتسارعة التي تشهدها صناعة تكنولوجيا المعلومات عالميًا، وبوصفه منصة تجمع الخبرات والكفاءات المحلية والدولية وتتيح تبادل المعرفة واستعراض أحدث الممارسات والتوجهات التقنية، حيث ناقشت النسخة التاسعة تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيل على دورة حياة تطوير البرمجيات وعمليات التشغيل، بما يسهم في تعزيز جاهزية الكوادر المصرية لمواكبة المتطلبات المتغيرة للصناعة ورفع قدرتها على التعامل مع التقنيات المتقدمة.

وتأتي استضافة مصر لمؤتمر DevOpsDays امتدادًا لمسيرة بدأتها «إيتيدا» عام 2018، عندما استضافت القاهرة أولى دوراته في المنطقة العربية، لتصبح منذ ذلك الحين المدينة العربية الوحيدة التي تستضيف المؤتمر، الذي يُنظم في أكثر من 60 مدينة حول العالم.

وعلى مدار 8 دورات، رسّخ DevOpsDays Cairo مكانته كمنصة تجمع مجتمع الـ DevOps والخبراء والمتخصصين من مصر ومختلف الأسواق، مستقطبًا أكثر من 140 متحدثًا و65 راعيًا، ونحو 3,800 مشارك، بما يعكس تنامي مجتمع هندسة وتطوير البرمجيات، واتساع الاهتمام بمنهجيات الـ DevOps ودورها في تطوير أساليب العمل والعمليات التشغيلية.

شهدت النسخة التاسعة لمؤتمر هذا العام مشاركة 66 متحدثًا، من بينهم 13 متحدثًا دوليًا يمثلون 9 دول، حيث شاركوا خبراتهم ورؤاهم حول أحدث التطورات في منهجيات الديفوبس، وأثر الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وأمن البرمجيات على مستقبل وتطوير وتشغيل الأنظمة الرقمية.

ويتضمن برنامج المؤتمر أربعة مسارات رئيسية حول تطور ممارسات ومنهجيات الديفوبس في عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل، وشملت استدامة التكلفة والأثر البيئي مع التركيز على كفاءة استخدام الموارد وتقليل الأثر البيئي للعمليات التقنية، واستدامة العنصر البشري والحوكمة فيما يتعلق بتطور أدوار فرق العمل وأطر الحوكمة والمسؤولية في البيئات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، واستدامة الأمن والموثوقية لحماية الأنظمة وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى استدامة الأدوات والبنية التحتية الجاهزة لدعم بيئات DevOps الحديثة، فضلاً عن ثلاث جلسات نقاشية رئيسية تناولت الأبعاد البشرية والتنظيمية والتشغيلية، وثلاث ورش عمل متخصصة حول تطبيقات قياس إنتاجية المطورين والابتكار المسؤول.

وأدار الدكتور هيثم حمزة، رئيس مركز «SECC»، الجلسة الحوارية الرئيسية التي جاءت تحت عنوان "تشكيل مستقبل الكوادر البشرية في مجال الديفوبس: تنمية المهارات واستدامة الكفاءات"، بمشاركة قيادات تنفيذية وتقنية من شركات عالمية شملت Vodafone UK, Coca-Cola HBC, Capgemini, Deloitte, Everpure.

وشارك بالفعاليات نخبة من قادة الفكر وخبراء منهجيات الديفوبس الدوليين، من بينهم السيد/ ناثن هارفي، قائد وحدة وتقييم الديفوبس (DORA) والمنظم العالمي للمؤتمر في الولايات المتحدة، وإيفو فان دورن، مدير معماريي الحوسبة السحابية بشركة Everpure والمنظم العالمي للمؤتمر في هولندا، والسيد/ دانيال ماهر، الخبير التقني بشركة Datadog والمنظم العالمي للمؤتمر في فرنسا.

تحفيز الابتكار وربط المهارات بالسوق

وعلى هامش المؤتمر، نظمت الهيئة مسابقة «توظيف الديفوبس والذكاء الاصطناعي لتسريع الأتمتة ودفع الابتكار»، والتي شهدت إقبالًا واسعًا بمشاركة 142 فريقًا، تأهل منها 20 فريقًا إلى المرحلة النهائية (10 فرق طلابية و10 فرق من الخريجين والمتخصصين)، حيث خضعت التقييمات للجنة تحكيم ضمت 12 محكمًا (6 محكمين مصريين و6 محكمين دوليين) لتعزيز استفادة المشاركين من الخبرات المتنوعة والعملية.

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة ورعاية متميزة من الشركات التكنولوجية العالمية والمحلية والمؤسسات الأكاديمية؛ حيث ضمت قائمة الرعاة التكنولوجيين شركات رائدة مثل Capgemini وCoca-Cola HBC وDeloitte وVOIS، إلى جانب شركة e-finance كراعٍ لقطاع DevOps. كما حظي بدعم إستراتيجي من رعاة المجتمع التكنولوجي ومنهم DevOps Institute، وجامعة النيل (Nile University)، وNoventiq، وProLink، وPulse by Solutions، بالإضافة إلى جامعة القاهرة كراعٍ أكاديمي للمؤتمر.