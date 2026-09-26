بكلمات مؤثرة .. الإعلامي تامر أمين ينعى المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق

نعى الإعلامي تامر أمين، المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق، الذي رحل عن عالمنا بالأمس بعد وعكة صحية تعرض لها في أيامه الأخيرة.

لن ينساه التاريخ

وقال مقدم برنامج “آخر النهار”، على قناة "النهار": ولن ينسى التاريخ أبدًا ولن أنسى أنا شخصيًا الفترة التي كان أحمد الزند، رحمة الله عليه، بطلاً وحصنًا منيعًا مصريًا أمام هجمة الإخوان الشرسة على مصر في 2011 و2012 لحد 2013.

وفي سياق متصل، شُيعت جنازة المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق ورئيس نادي قضاة مصر السابق، من مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة، عقب أداء صلاة العصر، بحضور أفراد أسرته ولفيف من رجالات القضاء والشخصيات العامة، وسط حالة من الحزن الشديد.