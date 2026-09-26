بعد دقيقتين.. إسبانيا تضرب إنجلترا بالهدف الأول في دوري الأمم الأوروبية

تقدم منتخب إسبانيا بهدف نظيف على نظيره إنجلترا، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وسجل لامين يامال الهدف الأول في الدقيقة 2 بعد استغلال خطأ مدافع إنجلترا ليضعها في الشباك.

تشكيل انجلترا:

حراسة المرمى: ترافورد.

خط الدفاع: كونسا، كوانساه، جويهي وأورييلي.

خط الوسط: سكيلي، إندرسون وبيلينجهام.

خط الهجوم: جوردون، ساكا وكين.

تشكيل إسبانيا:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: جارسيا، كوبارسي، لابورتي وكوكوريلا.

خط الوسط: رودري، رويز وداني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال، توريس وويليامز