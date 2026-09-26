إصابة نجم إسبانيا قبل انطلاق مباراة إنجلترا بدوري الأمم الأوروبية

تلقى منتخب إسبانيا ضربة جديدة قبل دقائق من انطلاق مواجهة إنجلترا ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية؛ بعدما تأكد غياب إريك جارسيا عن المباراة التي تجمع المنتخبين على ملعب ويمبلي.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن مدافع برشلونة شعر بآلام في الركبة اليسرى خلال عمليات الإحماء، ما حال دون قدرته على المشاركة أساسيًا أمام منتخب إنجلترا.

وكان إريك جارسيا ضمن التشكيل الأساسي الذي اختاره لويس دي لا فوينتي للمباراة، قبل أن تتسبب الإصابة المفاجئة في استبعاده، ليحل مارك بوبيل بدلًا منه في التشكيل.

هدف إسبانيا

ويتقدم منتخب إسبانيا بهدف نظيف على إنجلترا، بقدم لامين يامال.