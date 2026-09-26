وزير الدفاع يكرم القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة.. فيديو وصور

شهد الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة اعتبارًا من يوليو 2026، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم.

وقام الفريق أشرف سالم زاهر بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية، الذي صدق على منحه لهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديرًا لما قدموه من جهود مخلصة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.

وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة أعرب خلالها عن اعتزازه وفخره بالانتماء إلى المؤسسة العسكرية العريقة، التي كانت وستظل مدرسة الوطنية والعطاء لصون مقدرات وطننا الأبي، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستظل دائمًا زاخرة بالقدرات والكفاءات، وميدانًا للعطاء جيلًا بعد جيل.

ونقل الفريق أشرف سالم زاهر تحية وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، للقادة الذين أمضوا رسالتهم داخل القوات المسلحة بكل صدق وإخلاص.

وأشار القائد العام للقوات المسلحة إلى أن ما تركه القادة المكرمون من بصمات مضيئة في بناء القوة وتطوير الأداء سيبقى منهجًا تحتذي به الأجيال الجديدة، ويواصلون به مسيرة الحفاظ على أمن مصر القومي، موجهًا الشكر لزوجات القادة وأسرهم لكونهم شركاء في مسيرة الكفاح والعطاء، لما تحملوه من مسؤولية اجتماعية كبرى، وتوفير المناخ المناسب للقادة لاستكمال مسيرة العمل بكل تفانٍ وإخلاص، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستظل دائمًا تتبوأ مكانتها المرموقة بين جيوش العالم، بفضل جهود أبنائها المخلصين الذين لم يبخلوا يومًا في بذل كل غالٍ ونفيس من أجل رفعة شأنها وحماية تراب مصرنا الغالية.

يأتي ذلك تقديرًا لرحلة حافلة بالعطاء الوطني والتفاني في أداء الواجب المقدس.