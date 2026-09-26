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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر على رأس المجموعة الثانية ببطولة إفريقيا لناشئي الريشة الطائرة

بطولة إفريقيا لناشئي الريشة الطائرة
بطولة إفريقيا لناشئي الريشة الطائرة
أ ش أ

أقيم مساء اليوم السبت، الاجتماع الفني لبطولة إفريقيا للريشة الطائرة للناشئين تحت 19 سنة المقررة إقامتها داخل مجمع الصالات باستاد القاهرة خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري وحتى 3 أكتوبر المقبل.

شهد الاجتماع حضور ممثلي المنتخبات المشاركة، وتمت مناقشة التفاصيل الفنية والتنظيمية الخاصة بالبطولة، واستعراض جداول المنافسات واللوائح المنظمة للمباريات، إلى جانب إجراء قرعة منافسات الفرق.

وأسفر الاجتماع الفني عن وقوع المنتخب الوطنى المصري على رأس المجموعة الثانية رفقة منتخبات جنوب إفريقيا وزيمبابوي وتونس.

وتضم المجموعة الأولى كلًا من: "الجزائر - أوغندا - زامبيا"، أما المجموعة الثالثة فضمت كلًا من: "موريشيوس - غانا - السنغال".

ومن المقرر أن تنطلق البطولة بمنافسات الفرق، على أن تستكمل بعد ذلك منافسات الفردي والزوجي بمختلف فروعها، وفقًا للجدول المعتمد خلال الاجتماع الفني.

وتضم قائمة المنتخبات المشاركة في البطولة 12 منتخبًا هي: مصر، تونس، أوغندا، الجزائر، سيشل، جنوب أفريقيا، موريشيوس، غانا، زيمبابوي، السنغال، ليبيا، وزامبيا.

وتحظى البطولة بأهمية خاصة للمنتخب الوطنى، في ظل إقامة المنافسات على أرضه، إلى جانب كونها محطة إعداد مهمة قبل انطلاق بطولة العالم للناشئين التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 5 وحتى 17 أكتوبر المقبل.

كانت الدكتورة هادية حسني رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة، أكدت جاهزية المنتخب الوطني للمنافسة على اللقب القاري، مع وضع التتويج بالبطولة ضمن أهداف المنتخب قبل الانتقال إلى منافسات بطولة العالم.

بطولة إفريقيا ريشة الطائرة ناشئين

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