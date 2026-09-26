وردي فاتح.. هيدي كرم تتألق بإطلالة صيفية في أحدث ظهور

خطفت الفنانة هيدي كرم الأنظار بأحدث إطلالة لها، التي جمعت بين البساطة والطابع الأنثوي، في صورة ظهرت خلالها داخل السيارة بإطلالة صيفية مميزة.

تفاصيل إطلالة هيدي كرم

واعتمدت هيدي كرم في ظهورها على توب باللون الوردي الفاتح بتصميم بسيط، مع تفاصيل وأزرار بارزة أضفت لمسة أنيقة على الإطلالة.

ونسقت هيدي كرم مجموعة إكسسورات من السلاسل الذهبية بطبقات مختلفة حول الرقبة، لتمنح اللوك لمسة لافتة دون مبالغة.

ومن الناحية الجمالية، فظهرت هيدي كرم بشعرها الأشقر البني الطويل المنسدل مع تموجات طبيعية وحجم واضح.

واختارت هيدي كرم مكياجًا ناعمًا ركز على ملامح الوجه، مع أحمر شفاه باللون الوردي المائل إلى الأحمر.

هيدي كرم

وظهرت الفنانة وهي تضع حزام الأمان داخل السيارة، فيما جاءت الصورة بإضاءة دافئة أبرزت تفاصيل إطلالتها وملامحها.

تأتي هذه الإطلالة ضمن ظهورات هيدي كرم التي تحرص خلالها على تقديم اختيارات تجمع بين الأناقة والبساطة والعصرية، مع الاعتماد على الألوان الناعمة والإكسسوارات الذهبية لإكمال اللوك.