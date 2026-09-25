فرح شعبان تتألق بإطلالة ساحرة بفستان أبيض فاخر.. تفاصيل لوك يخطف الأنظار

خطفت الفنانة فرح شعبان الأنظار بإطلالة أنيقة وناعمة، ظهرت خلالها بفستان أبيض بتصميم أنثوي لافت، جمع بين التفاصيل الفاخرة والطابع الرومانسي، لتبرز جمال الإطلالة في جلسة تصوير اعتمدت على الإضاءة الذهبية والظلال الدافئة.



تفاصيل إطلالة فرح شعبان

اختارت فرح شعبان فستانًا باللون الأبيض العاجي، جاء بتصميم كورسيه محدد لمنطقة الخصر، مع حمالة صدرية بدون أكمام، بينما زُين الجزء العلوي بتطريزات بارزة وأحجار لامعة وتفاصيل زخرفية امتدت من الصدر وحتى الخصر.

وجاءت التنورة بتصميم واسع ومنفوش، مع قماش ساتان لامع منح الفستان حركة وانسيابية واضحة، فيما أضافت التفاصيل المطرزة على جانبي الفستان لمسة فاخرة إلى التصميم.

مكياج فرح شعبان وتسريحة شعرها

واعتمدت فرح شعبان على مكياج ناعم بلمسات برونزية، مع إبراز العينين باستخدام الأيلاينر والرموش الكثيفة، إلى جانب أحمر شفاه بدرجة نيود هادئة.

أما شعرها، فاختارت تركه منسدلًا وطويلًا على ظهرها، مع فرق جانبي بسيط، وهو ما منح الإطلالة طابعًا أنثويًا ناعمًا.

فرح شعبان

واكتملت الإطلالة بمجوهرات رقيقة، من بينها عقد ناعم وأقراط، بالإضافة إلى ساعة معدنية في معصمها.

فرح شعبان بفستان أبيض

ويتميز الفستان بتصميم ممزوج بين الفخامة والتفاصيل المطرزة مع القماش الساتان اللام الذهبية، ما عزز بروز اللون الأبيض وتفاصيل الفستان، بينما انعكسع.

وجاءت جلسة التصوير في أجواء تعتمد على درجات اللون البيج والإضاءة الذهبية، ما عزز بروز اللون الأبيض وتفاصيل الفستان، بينما انعكس ظل فرح على الخلفية ليضيف عنصرًا بصريًا مميزًا إلى الصور.