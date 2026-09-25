بعد وفاة زوجة شادي محمد.. النيابة تحقق في شبهة الإهمال الطبي وتصرح بدفن الجثمان

بدأت النيابة العامة التحقيق في واقعة وفاة سارة جمال، الزوجة السابقة لشادي محمد، رئيس جهاز الكرة النسائية بالنادي الأهلي، داخل أحد المستشفيات، للوقوف على ملابسات الوفاة وما أثير بشأن وجود شبهة إهمال طبي، كما أمرت بالتصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل وفاة سارة جمال

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على حقيقة ما تعرضت له سارة جمال داخل المستشفى، والاستماع إلى أقوال الأطراف المعنية، وفحص الإجراءات الطبية التي اتخذت معها قبل وفاتها.

وكانت سارة جمال قد رحلت عن عالمنا صباح اليوم، وسط حالة من الحزن بين أسرتها وذويها، فيما نعاها شادي محمد، رئيس جهاز الكرة النسائية بالنادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام».

وكتب شادي محمد في نعيه لزوجته السابقة: «أم أولادي في ذمة الله، إنّا لله وإنّا إليه راجعون، صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي».

كما دعا شادي محمد لزوجته السابقة بالرحمة والمغفرة، وأن يجمعها الله بأولادها في الجنة، فيما حرص عدد من متابعيه على تقديم واجب العزاء له ولأسرته، والدعاء للراحلة بالرحمة والمغفرة.

من هو شادي محمد؟

يُعد شادي محمد، قائد النادي الأهلي السابق، أحد أبرز المدافعين الذين ارتدوا قميص القلعة الحمراء، وحقق مع الفريق العديد من البطولات خلال مسيرته الكروية.

وُلد شادي محمد عبد الفتاح في 29 نوفمبر 1977، وبدأ مشواره مع كرة القدم في نادي الكروم، الذي لعب له خلال الفترة من 1997 حتى 1999، قبل انتقاله إلى النادي الأهلي عام 1999، عقب ظهوره مع المنتخب الأولمبي.