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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مخلوط بنواة البلح.. ضبط 600 كيلو بن مغشوش بالغربية

صناعة البن من نواة البلح بالغربية
صناعة البن من نواة البلح بالغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تنفيذ حملات رقابية موسعة على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، أسفرت عن ضبط 600 كيلو جرام من البن المغشوش المخلوط بنواة البلح، إلى جانب كميات من البن منتهية الصلاحية، قبل تداولها بالأسواق.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت والأسواق، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية ومعايير سلامة الغذاء، مشددًا على التعامل الفوري مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تحرك تنفيذي عاجل 

ومن جانبها، أوضحت المهندسة حنان عامر، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، وتعليمات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وبالمتابعة المستمرة للدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الفروع، والأستاذة شيماء عمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة، وفي إطار خطة الهيئة لتشديد الرقابة على تداول الغذاء.

رفع كفاءة الخدمات 

وأضافت أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة شؤونها، مع استمرار الحملات للتأكد من وصول غذاء آمن وسليم إلى المواطنين.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل نواة البلح منتهية الصلاحية البن

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