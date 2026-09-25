أم أولادي في ذمة الله.. شادي محمد ينعى زوجته السابقة بكلمات مؤثرة

نعى شادي محمد، رئيس جهاز الكرة النسائية بالنادي الأهلي، زوجته السابقة سارة جمال، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، معربًا عن حزنه وداعيًا لها بالرحمة والمغفرة.

وكتب شادي محمد عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: «أم أولادي في ذمة الله، إنّا لله وإنّا إليه راجعون، صلاة الجنازة اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي ».

وفاة طليقة شادي محمد

وأضاف شادي محمد في نعيه، داعيًا لها بالرحمة وأن يجمعها الله بأولادها في الجنة، وسط تفاعل عدد من متابعيه الذين قدموا له ولأسرته التعازي والمواساة

من هو شادي محمد؟

يُعد شادي محمد، قائد النادي الأهلي السابق، أحد أبرز المدافعين في تاريخ القلعة الحمراء، ومن أكثر اللاعبين تتويجًا بالبطولات مع النادي.

وُلد شادي محمد عبد الفتاح في 29 نوفمبر 1977، وبدأ مشواره مع كرة القدم في نادي الكروم خلال الفترة من 1997 حتى 1999، قبل أن ينتقل إلى الأهلي عام 1999 بعد ظهوره مع المنتخب الأولمبي.

تولى شادي محمد شارة قيادة الأهلي بداية من موسم 2005-2006، وحقق مع الفريق العديد من البطولات، أبرزها 5 ألقاب دوري أبطال أفريقيا، و5 بطولات دوري مصري، و3 سوبر أفريقي، و5 سوبر مصري، و7 بطولات كأس مصر، إلى جانب برونزية كأس العالم للأندية عام 2006.

ورحل عن الأهلي خلال موسم 2009-2010، بعدما خاض 192 مباراة مع الفريق وسجل 17 هدفًا، لينتقل بعدها إلى الإسماعيلي، ثم الاتحاد السكندري وتليفونات بني سويف، قبل اعتزال كرة القدم عام 2011.

وبعد الاعتزال، اتجه شادي محمد إلى العمل الإعلامي، وظهر عبر عدد من القنوات، أبرزها قناة الأهلي من خلال برنامج «الكورة والجماهير»، كما عمل محللًا للمباريات، ويقدم حاليًا برنامج «أوضة اللبس».

وعلى المستوى الدولي، خاض شادي محمد 27 مباراة مع منتخب مصر، سجل خلالها هدفًا واحدًا، وتوج مع الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2008 في غانا.



