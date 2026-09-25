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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أول تعليق من مدرسة الشهيد يحيى الرافعي بعد سقوط مروحة على طالبة

مدرسة
مدرسة
يمنى عبد الظاهر

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل واقعة سقوط مروحة على إحدى الطالبات بمدرسة الشهيد يحيى الرافعي، وسط حالة من الاهتمام والقلق بين أولياء الأمور، فيما كشفت إدارة المدرسة ملابسات الحادث.

وأكدت إدارة المدرسة أن الطالبة تعرضت لإغماء مفاجئ أثناء وجودها في فناء المدرسة، ما أدى إلى سقوطها، مشيرة إلى أن حالتها مستقرة وأنها بخير، مع استمرار متابعتها والاطمئنان على حالتها.

وأوضحت الإدارة أنه تم اتخاذ قرار فوري بفصل جميع المراوح داخل المدرسة، إلى جانب مراجعة أعمال الصيانة الخاصة بها بالكامل، حرصًا على سلامة الطلاب، مؤكدة أن أبواب المدرسة مفتوحة أمام أولياء الأمور للاستفسار ومعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالواقعة


 

واقعة سقوط مروحة إحدى الطالبات بمدرسة الشهيد يحيى الرافعي مدرسة الشهيد يحيى الرافعي إدارة المدرسة

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