منذ 2023.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو جمع الأموال بعد إعادة تداوله

نفى مصدر أمنى جملة وتفصيلاً صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله بعدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الإدعاء بقيام ضابط شرطة بمطالبة عدد من الأشخاص بتجميع مبالغ مالية من المواطنين.

وأكد المصدر أن مقطع الفيديو المشار إليه "قديم" سبق تداوله خلال عام 2023 وأعيد تداوله عام 2025 وتم نشر بيان على الصفحة الرسيمة للوزارة يوضح حقيقة الواقعة آنذاك، والتى تتمثل فى أن المقطع لفرد شرطة "منهى خدمته" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه.

ويأتى ذلك فى إطار الحملات الممنهحة التى دأبت عليها جماعة الإخوان الإرهابية لمحاولة إثارة البلبلة من خلال إختلاق الأكاذيب وإعادة نشر مقاطع فيديو "قديمة" للنيل من حالة الإستقرار التى تنعم بها البلاد ، وأن ذلك لن يثنى الأجهزة الأمنية على مواصلة جهودها فى كشف مخططات الجماعة الآثمة، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.





