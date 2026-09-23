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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محلل فلسطيني: كلمة مدبولي بالأمم المتحدة أكدت رفض مصر للتهجير والاستيطان

تهجير
تهجير
رحمة سمير

قال ماهر الصافي، المحلل السياسي الفلسطيني، إن القضية الفلسطينية حظيت بحضور بارز خلال كلمات قادة الدول في اجتماعات الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عكست ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية.

وأوضح الصافي، خلال مداخلة ببرنامج «90 دقيقة»، أن كلمة مدبولي أكدت رفض مصر للتهجير والاستيطان، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهي مواقف أكدت عليها مصر في تحركاتها الدبلوماسية المختلفة. ويتطابق ذلك مع ما ورد في الكلمة الرسمية لمدبولي خلال القمة الخاصة بحل الدولتين. 

مصر تواصل تحركاتها الدبلوماسية

وأشار المحلل السياسي الفلسطيني إلى أن الموقف المصري يعكس، من وجهة نظره، استمرار التحرك على المستويات الدبلوماسية والسياسية والإنسانية لدعم القضية الفلسطينية، ورفض ما وصفه بمحاولات تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على الأراضي.

وأكد أن حضور القضية الفلسطينية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يعكس استمرار طرح الملف على المستوى الدولي، بالتزامن مع التحركات العربية والإسلامية.

اجتماع ترامب وقادة الدول العربية والإسلامية

وتطرق الصافي إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة، والذي شارك فيه مصطفى مدبولي ممثلًا عن مصر.

وشهد الاجتماع بحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، إلى جانب التأكيد على أهمية استكمال تنفيذ خطة ترامب بشأن قطاع غزة، خاصة ما يتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية وبدء التعافي وإعادة الإعمار.

الصافي: المطلوب تحويل المواقف إلى خطوات عملية

وقال الصافي إن ما صدر من مواقف خلال اجتماعات الأمم المتحدة يعكس، بحسب رؤيته، وجود رغبة في تنفيذ المقترحات المتعلقة بإنهاء الحرب في غزة، لكنه أشار إلى أن التحدي الأساسي يتمثل في تحويل المواقف والتصريحات إلى إجراءات عملية.

وأضاف أن المجتمع الدولي، من وجهة نظره، يمتلك أدوات اقتصادية ودبلوماسية وسياسية يمكن استخدامها للتأثير في مسار الأحداث، مشيرًا إلى أن تفعيل هذه الأدوات هو ما يمكن أن يحدث تأثيرًا مباشرًا على الأرض.

مصر تؤكد رفض التهجير ودعم حل الدولتين

وتأتي تصريحات الصافي بالتزامن مع تأكيد مدبولي، خلال كلمته في القمة الخاصة بفلسطين، أن السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا من خلال تسوية سياسية تنهي الاحتلال وتفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

نتنياهو ترامب مصر السياسة_الدولية الأمم_المتحدة

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