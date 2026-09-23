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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جهاز شئون البيئة يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر

الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر
الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر
حنان توفيق

ترأس المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر، والذي بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور صابر عثمان، مساعد الوزير للاستدامة والمسؤولية المجتمعية والمشرف على الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والأستاذة سها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون والعلاقات الدولية والدعم الفني، والأستاذة ماهيتاب الرمال، نقطة الاتصال الوطنية لدى صندوق المناخ الأخضر، وممثلي الوزارات والهيئات أعضاء اللجنة.

واستعرض المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، خلال الاجتماع مستجدات ملف اعتماد كيانات الوصول المباشر لدى صندوق المناخ الأخضر، وما يرتبط به من إجراءات ومتطلبات فنية ومؤسسية ومالية، مؤكدًا أهمية استكمال التنسيق بين الجهات المعنية وتوحيد الرؤية الوطنية بشأن آليات التعامل مع الصندوق، بما يعزز قدرة مصر على الاستفادة من التمويلات المتاحة لدعم المشروعات ذات الأولوية.

وأضاف المهندس شربف عبد الرحيم أن اللجنة ناقشت الإجراءات المرتبطة باستكمال مسار الاعتماد، حيث أكد على أهمية استيفاء المتطلبات اللازمة، بما يضمن توافق الإجراءات مع أطر وضوابط صندوق المناخ الأخضر، وتعظيم الاستفادة من فرص التمويل المتاحة أمام مصر.

كما ناقش المهندس شريف عبد الرحيم خلال الاجتماع برنامج «التكيف المستدام من أجل تقدم الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – صحة»، موضحًا أن البرنامج مقدم من مؤسسة «باثفايندر الدولية» (Pathfinder International)، والذى لديه مكتب إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مصر، يستهدف تنفيذ أنشطته في عدة دول ، بما يسهم في تعزيز قدرة النظم الصحية والمجتمعات الأكثر هشاشة على مواجهة الآثار الصحية لتغير المناخ، والاستعداد لتقديم الخدمات الصحية خلال حالات الطوارئ والتهديدات المرتبطة بالتغيرات المناخية.

وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة أنه جارى الانتهاء حاليًا من إعداد وثيقة التمويل الكاملة للبرنامج، والتي تستهدف حشد تمويلات ومنح من صندوق المناخ الأخضر، والعمل على تحديد عدد من الأنشطة والمكونات التي سيتم تنفيذها في مصر.

ومن جانبه، استعرض الدكتور صابر عثمان، مساعد الوزير للاستدامة والمسؤولية المجتمعية والمشرف على الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، تطورات إعداد ملف كامل للتقدم به للحصول على منحة برنامج الاستعداد القادم بالتعاون مع مشروع تخضير الانظمة المالية من اجل المناخ TFSC.

كما تابع د.صابر عثمان موقف التقدم فى تنفيذ توصيات اللجنة فى اجتماعها الاول والثاني.   
كما استعرض خلال الاجتماع مستجدات تنفيذ مشروع الاستعداد الحالي تعزيز دور مصر الريادي فى ابتكارات التكنولوجيا النظيفة cleantech، ومشروع تطوير الخطة الوطنية للتكيف NAP.

كما ناقشت اللجنة اهمية التكامل فى أدوار الجهات القطاعية والغبر قطاعية فى ترجمة اولويات الدولة المصرية المتعلقة بالتكيف والتخفيف وتحويلها إلى حافظة مشروعات قابلة للتمويل وجاهزة للتقدم بها للحصول على التمويلات المناخية التي يوفرها الصندوق.  

وكذا تم مناقشة مشروع تعزيز التكيف فى الساحل الشمالى ودلتا النيل كأحد المشاريع الرائدة فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية والممول من صندوق المناخ الاخضر ، لتنفيذ مشروعات في مجال حماية الشواطئ، أسهمت في تنفيذ أعمال حماية لنحو ٦٩ كيلومترًا، إلى جانب إعداد خطط الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، مؤكدين أهمية البناء على ما تحقق من جهود وخبرات في هذا المجال.

وأكدت المناقشات أهمية دور اللجنة الوطنية في دراسة ملفات الاعتماد والمشروعات المقترحة واتخاذ القرارات ذات الصلة على المستوى الوطني، بما يضمن توحيد الرؤية بين الجهات المعنية، وتعزيز القيمة المضافة لمشاركة مصر في صندوق المناخ الأخضر، وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من التمويلات المتاحة لدعم المشروعات ذات الأولوية الوطنية.

الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لصندوق المناخ الأخضر للاستدامة والمسؤولية المشروعات ذات الأولوية

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