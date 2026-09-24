الأعلى للإعلام: مد فترة البث المباشر للبرامج الرياضية غدًا

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، بمد فترة بث البرامج الرياضية على الهواء مباشرة لجميع القنوات الفضائية

استثنائيًا حتى الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، لمتابعة وتحليل أحداث مباراة المنتخب القومي المصري لكرة القدم مع منتخب أنجولا

و التي تقام في تمام الساعة العاشرة مساء غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.