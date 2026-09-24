اقبال كبير .. كيفية التقديم لحجز شقة بنظام الإيجار بـ سكن لكل المصريين 9

تتزايد معدلات البحث من قبل المواطنين لمعرفة موعد بدء التقديم على مشروع «سكن لكل المصريين 9»، بالتزامن مع إنطلاق الحجز والتقديم لليوم الخامس لذوي الهمم للحصول على وحدات سكنية بنظام الإيجار المدعوم لمحدودي الدخل، حيث ينطلق التقديم رسمياً لجميع المواطنين اعتباراً من 28 سبتمبر ويستمر حتى 28 أكتوبر 2026، وسط اهتمام واسع للحصول على وحدات كاملة التشطيب ودعم مالي مباشر.

موعد التقديم على سكن لكل المصريين 9

ووفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فبدأ التقديم على شقق سكن لكل المصريين 9 من يوم الأحد 20 سبتمبر للمواطنين من ذوي الهمم، ويستمر حتى 27 سبتمبر الجاري.

سكن لكل المصريين 9

بينما يفتح باب التقديم لكافة المواطنين اعتبارًا من 28 سبتمبر وحتى 28 أكتوبر 2026، ويشمل هذا الطرح نحو 15 ألف وحدة سكنية مخصصة للمواطنين منخفضي الدخل، بالإضافة إلى وحدات أخرى ضمن مبادرة حياة كريمة.

خطوات التقديم وحجز الوحدة إلكترونيًا

وتتم عملية التقديم من خلال عدد من الخطوات، على النحو التالي:

- الدخول إلى منصة «مصر الرقمية» من هنــــــــــا، وإنشاء حساب جديد.

- تفعيل الحساب من خلال ادخال رمز التحقق المرسل عبر رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.

- اختيار الطرح والمدينة المراد التقديم عليها، ثم الاطلاع على كراسة الشروط والتعرف على المساحات، ورفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا، التي تختلف وفقًا لطبيعة كل طرح.

- قم بمراجعة جميع البيانات والمستندات والتأكد من صحتها قبل تأكيد طلب الحجز، متابعة حالة الطلب وحتى تظهر نتائج حجز الطرح.

رابط كراسة شروط سكن لكل المصريين 9

يمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على كراسة شروط «سكن لكل المصريين 9» إلكترونيًا، حيث تتضمن كراسة الشروط جميع التفاصيل الخاصة بالطرح الجديد، بداية من شروط التقديم والفئات المستحقة، مرورًا بمواقع ومساحات الوحدات، وقيمة الإيجار والدعم المقدم.

فضلًا عن المستندات المطلوبة وخطوات التقديم وسداد المبالغ المقررة، وذلك عبر الرابط من هنــــــــــــــا.

مساحات وحدات سكن لكل المصريين 9

تتضمن استمارة الحجز عدة اختيارات لمساحات الوحدات السكنية، وتشمل:

ـ وحدات بمساحة 75 مترًا مربعًا ضمن الوحدات المطروحة بالمحافظات.

ـ وحدات بمساحة 90 مترًا مربعًا.

وحدات سكنية بنظام الإيجار المدعوم

ـ وحدات تتراوح مساحاتها من 96 إلى 100 متر مربع ضمن محافظات حياة كريمة.

ويحدد المتقدم رغبته في الوحدة السكنية من خلال وضع علامة أمام خيار المساحة التي يرغب في حجزها، مع الالتزام بتحديد رغبة واحدة وفقًا لما هو موضح في الاستمارة.

أماكن وحدات سكن لكل المصريين 9

يشمل طرح سكن لكل المصريين 9 وحدات سكنية في عدد من المحافظات والمدن الجديدة، وتتوزع وحدات مساحة 90 مترًا مربعًا في محافظات «القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية ودمياط والإسماعيلية والسويس والبحيرة وبني سويف والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان ومطروح».

أماكن وحدات سكن لكل المصريين 9

كما يشمل الطرح وحدات بمساحة 75 مترا مربعًا في عدد من المدن الجديدة، من بينها حدائق العاصمة والعبور الجديدة وأخميم الجديدة، إلى جانب وحدات أخرى بالمحافظات وفقًا لتفاصيل الطرح.