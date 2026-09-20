خطوات التقديم على شقق الإيجار «سكن لكل المصريين 9».. من إنشاء الحساب حتى استلام الوحدة

مع بدء التقديم على وحدات الإيجار ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9»، يبحث الراغبون في الحصول على وحدة سكنية عن خطوات التسجيل والمستندات المطلوبة وآلية سداد الرسوم والتأمين، بداية من إنشاء حساب على منصة مصر الرقمية وحتى استكمال إجراءات التعاقد واستلام الوحدة.

ويتم التقديم على وحدات الإيجار من خلال منصة مصر الرقمية، حيث يتعين على المواطن إنشاء حساب شخصي على المنصة وتحميل كراسة الشروط والاطلاع على جميع الضوابط قبل استكمال الطلب.

1- إنشاء حساب على منصة مصر الرقمية

يبدأ المواطن بالدخول إلى منصة مصر الرقمية، ثم اختيار «إنشاء حساب» وإدخال البيانات المطلوبة، والتي تشمل الرقم القومي، ورقم المصنع الموجود أسفل صورة بطاقة الرقم القومي، واسم الأم الأول باللغة العربية، ورقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب الطلب، مع إمكانية إدخال البريد الإلكتروني.

بعد ذلك، يتم التحقق من رقم الهاتف من خلال رسالة نصية تتضمن رمز التحقق، ثم إنشاء كلمة مرور للحساب، وبذلك يصبح الحساب جاهزًا لاستكمال إجراءات التقديم.

2- الدخول إلى خدمات الإسكان

بعد إنشاء الحساب، يسجل المواطن الدخول باستخدام رقم الهاتف وكلمة المرور، ثم يختار «تصفح الخدمات».

ومن القائمة، يختار خدمة «صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري»، تمهيدًا للوصول إلى الخدمات الخاصة بالطرح.

3- استعراض الإعلان وتحميل كراسة الشروط

يختار المواطن خدمة «استعراض الإعلانات المتاحة وشراء كراسة الشروط»، ثم يضغط على «بدء الخدمة».

بعد ذلك يختار الإعلان الخاص بالطرح، ويطلع على وصف كراسة الشروط وجدول المواعيد والضوابط، ثم يسدد مصروفات التسجيل من خلال وسائل الدفع المتاحة على منصة مصر الرقمية، ويقوم بتحميل كراسة الشروط للاحتفاظ بها والاطلاع على تفاصيل الإعلان.

وتبلغ مصروفات التسجيل 365 جنيهًا، وهي غير قابلة للرد أو الاسترداد.

4- تقديم طلب حجز الوحدة السكنية

بعد الاطلاع على كراسة الشروط، ينتقل المواطن إلى خدمة «تقديم طلب حجز وحدة سكنية»، ثم يختار الإعلان الذي يرغب في التقديم عليه، ويحدد بيانات الإعلان، ومنها المحافظة والمدينة أو الحي وشريحة الدخل.

بعد ذلك يوافق على شروط وأحكام التقديم ويبدأ استكمال الطلب إلكترونيًا.

5- إدخال البيانات الشخصية وبيانات الدخل

يستكمل المتقدم بياناته الشخصية، وبيانات الأبناء إن وجدوا، وبيانات الزوج أو الزوجة بحسب الحالة الاجتماعية.

كما يتم إدخال بيانات العمل ومصادر الدخل للمتقدم والزوج أو الزوجة، ثم تحديد رغبة الحجز والمدينة المطلوبة.

ويجب مراجعة جميع البيانات جيدًا قبل الضغط على «حفظ».

6- مراجعة البيانات من جانب الصندوق

يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي مراجعة بيانات المتقدم والتحقق من استيفائه للشروط وعدم وجود ما يمنع من الاستفادة من الطرح.

وفي حالة عدم وجود مانع، تظهر للمتقدم إمكانية استكمال إجراءات الطلب والانتقال إلى الخطوة التالية.

7- رفع المستندات المطلوبة

يقوم المتقدم بإرفاق المستندات المطلوبة إلكترونيًا، إلى جانب استمارة الحجز والإقرار بعد توقيعهما.

ويجب الالتزام بالصيغ والأحجام المحددة للملفات وفقًا لما تنص عليه كراسة الشروط.

8- سداد المبالغ المطلوبة

يسدد المتقدم المبالغ المقررة وفقًا لكراسة الشروط، والتي تشمل مصروفات التسجيل والتأمين.

وبالنسبة لوحدات الإيجار ضمن «سكن لكل المصريين 9»، يبلغ مبلغ التأمين 10 آلاف جنيه، ويتم سداده من خلال مكاتب البريد المميكنة، وفقًا للضوابط المحددة، مع إمكانية استرداده في الحالات المنصوص عليها في كراسة الشروط.

9- إرسال الطلب وانتظار نتيجة الفحص

بعد مراجعة البيانات والمستندات، يقوم المواطن بإرسال الطلب.

ويتولى الصندوق فحص الطلب والتحقق من البيانات والمستندات ومدى استيفاء المتقدم للشروط، ثم يتم إعلان موقف الطلب وفقًا للإجراءات المحددة.

10- في حالة قبول الطلب

في حالة قبول الطلب واستيفاء الشروط، يتم تخصيص وحدة سكنية للمتقدم وإخطاره بذلك.

ويستكمل المواطن بعد ذلك إجراءات التعاقد، وتقديم المستندات المطلوبة وسداد المبالغ المقررة وفقًا لكراسة الشروط.

11- معاينة الوحدة

يحق للمتقدم معاينة الوحدة المخصصة له وفقًا للمواعيد والإجراءات المحددة في كراسة الشروط.

وفي حالة وجود ملاحظات أو ما يمنع السكن في الوحدة، يجب إخطار الجهة المختصة خلال المدة المحددة.

12- استلام الوحدة

بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد واستيفاء جميع المتطلبات، يتوجه المواطن بالجهة المختصة بالعقد والإجراءات اللازمة لاستكمال عملية الاستلام، ثم يحصل على الوحدة وفقًا للقواعد المنظمة للطرح.

مواعيد التقديم

يبدأ التقديم على وحدات الإيجار لذوي الهمم اعتبارًا من 20 سبتمبر وحتى 27 سبتمبر 2026، بينما يبدأ التقديم لجميع المواطنين، بمن فيهم ذوو الهمم، من 28 سبتمبر وحتى 28 أكتوبر 2026.

ويشترط للمتقدم ضمن محور الإيجار ألا يقل عمره عن 21 عامًا وألا يزيد على 35 عامًا حتى نهاية الإعلان، وألا يتجاوز صافي جميع مصادر دخل الأسرة 16 ألف جنيه، وفقًا للشروط المعلنة. كما يصل دعم الإيجار إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى بحسب مستوى الدخل ومساحة الوحدة.

ويُنصح الراغبون في التقديم بقراءة كراسة الشروط بالكامل قبل تسجيل الطلب، والتأكد من صحة البيانات والمستندات، والالتزام بالمواعيد والمبالغ المحددة، خاصة أن استكمال الإجراءات إلكترونيًا يتطلب إدخال البيانات ورفع المستندات وسداد الرسوم وفقًا للقواعد المنظمة للطرح.