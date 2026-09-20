أحمد حسن: محمد مصيلحي يدعم الإسماعيلي بـ100 ألف جنيه لإنهاء أزمة إيقاف القيد

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن تقديم محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري الأسبق، دعمًا ماليًا للنادي الإسماعيلي بقيمة 100 ألف جنيه، للمساهمة في إنهاء أزمة إيقاف القيد.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «محمد مصيلحي يدعم الإسماعيلي بـ100 ألف جنيه للمساعدة في إنهاء أزمة إيقاف القيد».

ويأتي الدعم المالي لمساعدة النادي الإسماعيلي في تسوية الغرامات المالية المتأخرة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تمهيدًا لرفع عقوبة إيقاف القيد.

وتعكس هذه الخطوة عمق العلاقات التاريخية بين الناديين، في ظل مساعي الإسماعيلي لتجاوز أزمته الحالية والعودة إلى تدعيم صفوف الفريق



