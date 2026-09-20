رئيس جامعة الأزهر يعفي أوائل طالبات الثانوية من مصروفات الدراسة والمدينة الجامعية

استقبل الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، أوائل طالبات الثانوية الأزهرية الملتحقات بكليات الجامعة هذا العام؛ وذلك عقب تسكينهن بالمدن الجامعية بالقاهرة.

رئيس جامعة الأزهر يستقبل طالبات أوائل الثانوية الأزهرية

واستهل رئيس الجامعة لقاءه مع بناته الطالبات أوائل الثانوية الأزهرية، بتقديم التهنئة لهن على تفوقهن، وما حققنَه من نتائج مشرفة، مؤكدًا أن ما وصلن إليه هو ثمرة للاجتهاد والمثابرة في تحصيل العلم، وبفضل الله ثم دعم أسرهن المستمر وتشجيعهن على التميز، داعيًا الله- تعالى- لهن بالتوفيق والسداد في دراستهن الجامعية.

وأكد فضيلة رئيس الجامعة أن رعاية الطالبات المتفوقات تأتي في مقدمة أولويات جامعة الأزهر، مشيرًا إلى حرص الجامعة على توفير البيئة المناسبة التي تساعدهن، مشيرًا إلى أن المدن الجامعية تمثل جانبًا مهمًّا من منظومة الرعاية التي تقدمها الجامعة لأبنائها وبناتها؛ لما توفره من أجواء مستقرة وملائمة للاستذكار والتحصيل العلمي، إلى جانب ما تقدمه من خدمات تضمن لساكنيها الراحة خلال فترة الإقامة.

وفي لفتة أبوية، وبناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر أعلن فضيلة رئيس الجامعة إعفاء الطالبات الأوائل من مصروفات المدن الجامعية؛ تقديرًا لما حققنه، وتشجيعًا لهن على مواصلة التفوق، مؤكدًا أن الجامعة تحرص على دعم أبنائها وبناتها ليكونوا نافعين لوطنهم وأزهرهم ومجتمعهم.

ومن جانبهن، أعربت الطالبات الأوائل عن سعادتهن بهذا الاستقبال، مقدماتٍ الشكر إلى فضيلة رئيس الجامعة؛ لحسن استقبالهن وما أحاطهن به من رعاية، وإلى إدارة المدن الجامعية والعاملين بها لتيسير إجراءات التسكين، مؤكداتٍ أن هذه اللفتة تمثل حافزًا معنويًّا في مرحلة دراستهن الجامعية.

حضر اللقاء نائب رئيس الجامعة للوجه البحري الدكتور رمضان الصاوي، وأمين عام الجامعة محمد عبد الخالق.

وضمت قائمة طالبات أوائل الثانوية الأزهرية الملتحقات بجامعة هذا العام كلًّا من:

حنان أسامة السيد العراقي.

حنين محمد عمر.

مروة فريد عبد الستار.

منار وهدان عبد الغني.

أسماء الشناوي يوسف جعبوبة.

إسراء الشناوي يوسف جعبوبة.

يارا السيد رمضان أحمد.

نسيبة محمد عطية مصطفى.

حبيبة رضا محمد جعبوبة.

سما هاني محمد المسلماني.

إيمان هاني محمود محمد.