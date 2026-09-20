ما حدث لا يليق .. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد فريق «ملعب البلدوزر» بعد مُشادة ربيع ياسين

أعلن الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، استدعاء فريق عمل برنامج «ملعب البلدوزر» المذاع عبر قناة «الشمس»، للتحقيق، وذلك على خلفية المشادة التي شهدتها الحلقة الأخيرة بين ربيع ياسين، نجم النادي الأهلي السابق، وأسامة حسن، نجم الزمالك السابق.

وقال طارق سعده، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بناء على تقرير المرصد الإعلامي، نقابة الإعلاميين تستدعي فريق عمل برنامج ملعب البلدوزر للتحقيق، وكذا الضيفان المتكرران في حلقة كل سبت أسبوعيًا».

وأوضح نقيب الإعلاميين أن قرار الاستدعاء يشمل مقدم البرنامج والمعد والمخرج، إلى جانب الضيفين المتكررين في الحلقة الأسبوعية، مشيرًا إلى أن ما حدث خلال الحلقة «لا يليق بالإعلام الرياضي المصري».

وأكد “سعدة” إحالة فريق العمل للتحقيق، في إطار التأكيد على الرقابة المهنية المباشرة من جانب المرصد الإعلامي التابع للنقابة، والذي يتابع المحتوى الإعلامي ويرصد التجاوزات لضبط المشهد الإعلامي.

وكانت حلقة أمس السبت من برنامج «ملعب البلدوزر»، الذي يقدمه مجدي عبد الغني على قناة «الشمس»، قد شهدت مشادة على الهواء مباشرة بين ربيع ياسين وأسامة حسن، انتهت بمغادرة الأول الاستوديو غاضبًا.

وبدأت الواقعة بعدما قاطع أسامة حسن حديث ربيع ياسين أثناء تناوله الحديث عن النادي الأهلي، ليرد نجم الأهلي السابق بعبارات حادة تجاه نجم الزمالك السابق، قبل أن يغادر الاستوديو غاضبًا.

واضطر مجدي عبد الغني، مقدم البرنامج، إلى الخروج لفاصل إعلاني سريع، في محاولة لاحتواء الموقف وإعادة ربيع ياسين إلى الاستوديو مرة أخرى، قبل أن تتدخل نقابة الإعلاميين بقرار استدعاء فريق العمل والضيفين للتحقيق.