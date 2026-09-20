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موعد مباراة ليفربول وبورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي .. والقناة الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة ليفربول وبورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي .. والقناة الناقلة

ليفربول
ليفربول
رباب الهواري

يستعد فريق ليفربول ، بقيادة المدرب أندوني إيراولا، لخوض مباراة عصر يوم الأحد ضد خصمه بورنموث، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف ملعب "فيتاليتي" مباراة فريقي ليفربول وبورنموث، في الجولة الخامسة من الدورى الانجليزى  موسم 2026/27.

ويحتل ليفربول المركز العاشر في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط، في حين أن بورنموث لديه 3 نقاط ويحتل المركز السادس عشر.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم بعدما فاز على توتنهام في دور الـ32 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية، كاراباو، بثلاثة أهداف لهدف.

وحقق ليفربول الفوز في مباراة واحدة فقط في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، إلى جانب ثلاث تعادلات.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي

ستنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي

تُذاع المباراة عبر قناة BEIN SPORTS HD2.

ليفربول الدورى الانجليزى اخبار الرياضة كوره عالمية

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