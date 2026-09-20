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«عايزين ناخد عزاه».. أسرة القبطان السعيد عبد العزيز تستغيث لإعادة جثمانه إلى مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«عايزين ناخد عزاه».. أسرة القبطان السعيد عبد العزيز تستغيث لإعادة جثمانه إلى مصر

أسرة القبطان السعيد عبد العزيز تستغيث لإعادة جثمانه إلى مصر:احنا عاوزين ناخد عزاه
أسرة القبطان السعيد عبد العزيز تستغيث لإعادة جثمانه إلى مصر:احنا عاوزين ناخد عزاه
علا محمد

استغاثت أسرة القبطان المصري السعيد عبد العزيز، الذي لقي مصرعه إثر استهداف سفينة «نوران» في روسيا، بالجهات المختصة للعمل على تحديد مكان جثمانه وإعادته إلى مصر، حتى تتمكن الأسرة من دفنه وإقامة مراسم العزاء.

وقالت أسرة القبطان، في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «إحنا كأهل القبطان بنطالب باسترجاع الجثة إلى الأراضي المصرية.. بقالنا 7 أو 8 أيام والجثة على متن السفينة ومجتش لحد دلوقتي».

وأضافت الأسرة :"أن السعيد عبد العزيز الضحية الوحيدة من أفراد طاقم السفينة جراء الاستهداف، فيما نُقل باقي أفراد الطاقم بواسطة البحرية الروسية".


 

وتابعت الأسرة: «إحنا مش طالبين حاجة كبيرة، بنطالب بسرعة استرجاع الجثمان من الجهات المختصة. إحنا مش عارفين نتحرك ولا عارفين ننام، أهله وأسرته وأولاده».

وأوضحت الأسرة أن السعيد عبد العزيز كان الضحية الوحيدة من أفراد طاقم السفينة جراء الاستهداف، بينما جرى نقل باقي أفراد الطاقم بواسطة البحرية الروسية.

وأكدت الأسرة أن حالة من الحزن والانتظار تسيطر عليها، في ظل عدم وجود معلومات واضحة حتى الآن بشأن موعد إعادة جثمان القبطان، قائلة: «إحنا لغاية دلوقتي مش عارفين ناخد عزاه».

وكان قد لقي القبطان المصري السعيد عبد العزيز سلامة مصرعه إثر تعرض سفينة البضائع NORAN، التي ترفع علم سانت كيتس ونيفيس، لقصف بطائرات مسيرة أوكرانية أثناء مغادرتها ميناء نوفوروسيسك الروسي في 13 سبتمبر الجاري.

وتتابع وزارة الخارجية تداعيات حادث القصف الذي تعرضت له السفينة «M/V Noran» بالقرب من أحد الموانئ جنوب غربي روسيا، في إطار جهودها لمتابعة أوضاع المصريين في الخارج وتقديم أوجه الرعاية والدعم القنصلي لهم.

ووجّه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السفارة المصرية في موسكو بمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم أوجه الدعم والمساعدة القنصلية للبحارة المصريين الموجودين على متن السفينة.

ونجحت السفارة المصرية في موسكو في تيسير عودة 8 بحارة مصريين كانوا على متن السفينة إلى أرض الوطن.

كما وجّه الوزير عبد العاطي القطاع القنصلي بالوزارة بالتواصل والمتابعة مع أسرة القبطان المصري الذي تأكدت وفاته على متن السفينة، وإطلاعها على الجهود التي تبذلها السفارة المصرية في موسكو لانتشال الجثمان ونقله إلى مصر.

وأكدت الوزارة أن عملية انتشال الجثمان ونقله إلى أرض الوطن ستتم فور استقرار الأوضاع في المنطقة التي تتواجد بها السفينة، والتي تشهد عمليات عسكرية.

أسرة القبطان المصري السعيد عبد العزيز سفينة نوران الأراضي الروسية القبطان المصري السعيد عبد العزيز سلامة

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