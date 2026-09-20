تشبه الإبادة الجماعية .. هانتر بايدن يُهاجم نتنياهو: علم بوقوع هجوم 7 أكتوبر ولم يمنعه

هاجم هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، إسرائيل، قائلاً إنها سمحت عمدًا بوقوع هجوم 7 أكتوبر 2023.

وذكر “هانتر” أنها سمحت بذلك، بهدف استغلاله ذريعة للمضي في خطط عسكرية وسياسية داخل قطاع غزة .

قال “هانتر” خلال مقابلة مع إذاعة «LBC» في لندن، إن الحكومة الإسرائيلية «كانت تعلم عما سيقع في 7 أكتوبر وسمحت بحدوثه»، معتبرًا أن وقوع الهجوم منحها فرصة لتنفيذ خطة لم تكن لتحصل على «الضوء الأخضر» لتنفيذها لولا ذلك.

واتهم “بايدن” رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتلقي التحذير وعدم اتخاذ «أي إجراء بشأنه على الإطلاق».. وكان نتنياهو قد نفى ما ورد في تقارير الصحف، التي تقول بعلمه، والتي منها صحف عبرية، وهدّد بمقاضاتها.

وقال “هانتر” عن الحرب في قطاع غزة: إن الحرب “تشبه الإبادة الجماعية”.