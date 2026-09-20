علم مصر يظهر في احتفالات جماهير طرابزون بعد اكتساح جالطة سراي .. صور

ظهر علم مصر بين جماهير طرابزون سبور خلال احتفالات المدرجات، عقب الفوز الكبير الذي حققه الفريق على جالاتا سراي برباعية نظيفة، في ليلة شهدت تألق النجم المصري محمد صلاح وتسجيله ثلاثة أهداف وصناعته هدفًا.

وقاد محمد صلاح فريقه طرابزون سبور لاكتساح ضيفه جالاتا سراي بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري التركي.

وافتتح “صلاح” التسجيل مبكرًا لصالح طرابزون سبور، بعدما هز شباك جالاتا سراي بعد مرور 4 دقائق فقط من بداية المباراة، إثر انفراد تام بالمرمى، قبل أن يسدد الكرة على يمين الحارس.

وفي الدقيقة 39، أضاف سافيولو الهدف الثاني لأصحاب الأرض، بعدما تلقى تمريرة من محمد صلاح، ليسدد كرة رائعة سكنت الشباك.

وعاد النجم المصري ليسجل الهدف الثالث لطرابزون سبور في الدقيقة 44، قبل أن يختتم رباعية فريقه في الدقيقة 80، مسجلًا هدفه الثالث في المباراة، ليكمل الهاتريك.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 7 أهداف في الدوري التركي، لينفرد بصدارة قائمة هدافي المسابقة، بعد البداية القوية التي يقدمها مع طرابزون سبور.

وشهدت المباراة حالة طرد في صفوف جالاتا سراي، بعدما حصل ليزلي أوجوتشوكو على البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 87، إثر تدخل عنيف على أحد لاعبي طرابزون سبور.

ورفع طرابزون سبور رصيده إلى 10 نقاط ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري التركي، بينما توقف رصيد جالاتا سراي عند 13 نقطة في صدارة المسابقة.

وعقب صافرة النهاية، احتفلت جماهير طرابزون سبور بالفوز الكبير على المتصدر، فيما ظهر علم مصر بين الجماهير، في مشهد لافت بالتزامن مع ليلة تألق محمد صلاح وتسجيله هاتريك وصناعة هدف.