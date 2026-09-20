كريم رمزي عن محمد صلاح: عامل زي الابن البكر والحب الأول وتتمنى حكايته متنتهيش

أشاد الإعلامي كريم رمزي بالتألق اللافت للنجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور التركي، بعدما قاد فريقه لتحقيق فوز كبير على جالاتا سراي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري التركي.

وكتب كريم رمزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «صلاح ده عامل زي الابن البكر، زي الحب الأول، زي أول شغل، زي أول كل حاجة حلوة.. وتفضل حكايته كل يوم أحلى وتتمنى لو متنتهيش».

وقدم محمد صلاح أداءً مميزًا خلال المباراة، حيث افتتح التسجيل لطرابزون سبور بعد مرور 4 دقائق فقط من بداية اللقاء، بعدما انفرد بمرمى جالاتا سراي وسدد الكرة على يمين الحارس.

وفي الدقيقة 39، أضاف سافيولو الهدف الثاني لأصحاب الأرض، بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح، قبل أن يعود النجم المصري ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 44، ليمنح فريقه أفضلية كبيرة قبل نهاية الشوط الأول.

وواصل محمد صلاح تألقه في الشوط الثاني، وسجل الهدف الرابع لطرابزون سبور والثالث له شخصيًا في الدقيقة 80، ليكمل الهاتريك ويقود فريقه لتحقيق انتصار كبير على جالاتا سراي.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 7 أهداف في الدوري التركي، ليتصدر قائمة هدافي المسابقة.

وشهدت المباراة طرد ليزلي أوجوتشوكو، لاعب جالاتا سراي، بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 87، بعد تدخل قوي على أحد لاعبي طرابزون سبور.

وبهذا الفوز، رفع طرابزون سبور رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري التركي، بينما توقف رصيد جالاتا سراي عند 13 نقطة في صدارة المسابقة.