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لاحتفاله المتكرّر بالسجود .. «إيرمان تور أوغلو»: محمد صلاح أدى صلاة العشاء بعد احتفاله بالهاتريك أمام جالاتا سراي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاحتفاله المتكرّر بالسجود .. «إيرمان تور أوغلو»: محمد صلاح أدى صلاة العشاء بعد احتفاله بالهاتريك أمام جالاتا سراي

محمد صلاح
محمد صلاح
رباب الهواري

تحدّث إيرمان تور أوغلو، لاعب فناربخشة السابق، عن احتفال النجم المصري محمد صلاح بأهدافه خلال مواجهة فريقه أمام جالاتا سراي، مشيرًا إلى أن تكرار سجود اللاعب عقب تسجيل الأهداف لفت أنظار المتابعين.

وقال تور أوغلو إن محمد صلاح لفت الأنظار باحتفاله المتكرر بالسجود عقب تسجيله ثلاثة أهداف خلال المباراة، معتبرًا أن طريقة احتفال قائد منتخب مصر كانت واضحة أمام الجماهير والمتابعين.

وأضاف لاعب فناربخشة السابق أن صلاح لم يكتفِ بالسجود مرة واحدة، بل كرر الاحتفال بالطريقة نفسها عقب أهدافه، وهو ما دفع البعض إلى الحديث عن ارتباط الأمر بأداء اللاعب لشعائره الدينية خلال المباراة.

وأوضح إيرمان تور أوغلو أن محمد صلاح، عقب احتفاله بالهاتريك أمام جالاتا سراي، كان قد أدى صلاة العشاء فعليًا، في إشارة إلى أن سجوده عقب تسجيل الأهداف لم يكن مجرد احتفال رياضي، وإنما جاء في إطار تعبيره عن شكره لله.

وتداولت تصريحات تور أوغلو على نطاق واسع بين جماهير كرة القدم، خاصة أن محمد صلاح اعتاد على السجود عقب تسجيل الأهداف طوال مسيرته، سواء مع الأندية التي لعب لها أو مع منتخب مصر.

ويُعرف محمد صلاح باحتفاله بالسجود عقب هز الشباك، وهي العادة التي أصبحت من أبرز العلامات المرتبطة باحتفالاته في الملاعب الأوروبية.

وأثار حديث تور أوغلو اهتمام الجماهير، خصوصًا مع تأكيده أن صلاح أدى صلاة العشاء بالفعل، وربطه بين ذلك وبين مشهد سجود اللاعب بعد تسجيل أهدافه في مواجهة جالاتا سراي.

وتأتي تصريحات لاعب فناربخشة السابق في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به محمد صلاح في تركيا، منذ انتقاله إلى طرابزون سبور، ومتابعة الجماهير التركية لتفاصيل مشاركاته واحتفالاته وأرقامه مع الفريق


 

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