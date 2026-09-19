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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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1400 جنيه.. قفزة سريعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد العزيز جمال

واصل سعر الذهب اليوم في مصر تحركاته الصاعدة خلال تعاملات مساء السبت 19 سبتمبر 2026، داخل محلات الصاغة، بعدما ارتفع سعر جرام الذهب بنحو 40 جنيهًا مقارنة بمستواه مساء أمس الجمعة، في ظل استمرار التغيرات في الأسعار المحلية والعالمية.

وسجل الذهب تحركًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من مستوى 6220 جنيهًا قبل 4 أيام إلى نحو 6395 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ليسجل زيادة قدرها 175 جنيهًا للجرام خلال هذه الفترة، قبل أن يواصل تحركه صعودًا إلى مستويات أعلى خلال التعاملات.

سعر الذهب

وفي المقابل، شهد الجنيه الذهب تحركات مختلفة خلال الفترة نفسها، إذ تراجع قيمته بنحو 1400 جنيه، قبل أن يسجل في آخر تحديث مستويات جديدة داخل محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم في مصر

أظهرت آخر تحديثات أسعار الذهب تسجيل متوسط سعر جرام الذهب نحو 6395 جنيهًا، مع اختلاف أسعار الشراء والبيع بحسب العيار.

وجاءت أسعار الذهب في آخر تحديث على النحو التالي:

  • عيار 24: 7308 جنيهات للشراء و7251 جنيهًا للبيع.
  • عيار 22: 6699 جنيهًا للشراء و6646 جنيهًا للبيع.
  • عيار 21: 6395 جنيهًا للشراء و6345 جنيهًا للبيع.
  • عيار 18: 5481 جنيهًا للشراء و5438 جنيهًا للبيع.

ويعد عيار 21 الأكثر انتشارًا بين المستهلكين في مصر، ولذلك يحظى بمتابعة كبيرة من جانب المواطنين الراغبين في شراء المشغولات الذهبية أو متابعة قيمة مدخراتهم.

عيار 21 يسجل ارتفاعًا جديدًا

استحوذ سعر الذهب عيار 21 على جانب كبير من اهتمام المتابعين خلال تعاملات اليوم، بعدما تحرك من مستويات 6220 جنيهًا قبل 3 أيام إلى 6395 جنيهًا، بزيادة إجمالية بلغت نحو 175 جنيهًا للجرام.

وتشير هذه الحركة إلى استمرار حالة التذبذب في سوق الصاغة، خاصة أن أسعار الذهب تتأثر بالتغيرات التي تطرأ على السعر العالمي للأوقية، إلى جانب حركة سعر الدولار والعوامل المرتبطة بالعرض والطلب داخل السوق.

وبحسب آخر تحديث، سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6395 جنيهًا للشراء و6345 جنيهًا للبيع.

ويجب الانتباه إلى أن أسعار المشغولات الذهبية النهائية لدى محلات الصاغة قد تختلف عن سعر الجرام المعلن، نتيجة اختلاف المصنعية والدمغة والضريبة بحسب نوع المشغول والمتجر.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24

يواصل عيار 24 تسجيل أعلى مستويات الأسعار بين الأعيرة المذكورة، باعتباره الأعلى من حيث نقاء الذهب.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في آخر تحديث:

  • 7308 جنيهات للشراء.
  • 7251 جنيهًا للبيع.

ويستخدم هذا العيار على نطاق واسع في السبائك وبعض المنتجات الاستثمارية، كما يمثل أحد المؤشرات التي تساعد في متابعة حركة أسعار الذهب محليًا.

سعر الذهب عيار 22

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو:

  • 6699 جنيهًا للشراء.
  • 6646 جنيهًا للبيع.

ويأتي عيار 22 ضمن الأعيرة المتداولة في سوق الذهب، وإن كان معدل انتشاره في مصر أقل من عيار 21 وعيار 18.

سعر الذهب عيار 18

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو:

  • 5481 جنيهًا للشراء.
  • 5438 جنيهًا للبيع.

ويعتبر عيار 18 من الأعيرة المنتشرة في المشغولات الذهبية، خاصة لدى بعض المستهلكين الذين يبحثون عن سعر أقل للجرام مقارنة بعياري 21 و24.

سعر الجنيه الذهب اليوم

شهد الجنيه الذهب أيضًا تحركات ملحوظة خلال الأيام الماضية، إذ أشارت البيانات الواردة إلى تراجعه بنحو 1400 جنيه خلال تلك الفترة، رغم صعود سعر جرام الذهب في آخر التعاملات.

وفي آخر تحديث، سجل سعر الجنيه الذهب نحو:

  • 51.16 ألف جنيه للشراء.
  • 50.76 ألف جنيه للبيع.

ويحظى الجنيه الذهب باهتمام كبير من جانب الراغبين في الاستثمار في الذهب، نظرًا لارتباط قيمته المباشرة بسعر جرام الذهب عيار 21، مع اختلاف السعر النهائي بحسب حالة الجنيه ومصدر الشراء وأي تكاليف إضافية.

سعر أوقية الذهب عالميًا

على المستوى العالمي، استقرت أوقية الذهب قرب مستويات مرتفعة، وفق آخر تحديث للأسعار.

سعر الذهب اليوم في مصر

وسجلت الأوقية نحو:

  • 4378 دولارًا للشراء.
  • 4377 دولارًا للبيع.

وتعد حركة الأوقية العالمية من أهم العوامل المؤثرة في اتجاهات أسعار الذهب داخل مصر، إلى جانب سعر صرف الدولار وحركة السوق المحلية.

ما الذي يحرك سعر الذهب في مصر؟

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل متداخلة، ولذلك قد تشهد الأسعار تغيرات متلاحقة خلال اليوم الواحد.

ومن أبرز العوامل المؤثرة:

  • حركة سعر أوقية الذهب عالميًا.
  • سعر الدولار أمام الجنيه.
  • العرض والطلب داخل سوق الصاغة.
  • التطورات الاقتصادية العالمية.
  • قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.
  • التغيرات في حركة الاستثمار والطلب على الذهب.

ولهذا السبب، فإن السعر المعلن خلال بداية التعاملات قد يختلف عن السعر في منتصف اليوم أو نهايته، خاصة في فترات ارتفاع التذبذب بالأسواق العالمية.

سعر الذهب

هل ارتفاع عيار 21 يعني زيادة تكلفة المشغولات؟

ارتفاع سعر الجرام لا يعني بالضرورة أن تكلفة المشغولات الذهبية سترتفع بالقيمة نفسها، إذ تضاف إلى سعر الذهب تكلفة المصنعية والدمغة والضريبة وفقًا للمشغول ومكان الشراء.

ومن ثم، فإن الراغب في شراء الذهب عليه الاستفسار عن السعر النهائي للمشغول، وليس الاكتفاء بسعر جرام الذهب الخام، مع معرفة قيمة المصنعية قبل إتمام عملية الشراء.

وفي ظل التحركات المتسارعة التي شهدتها الأسعار خلال الأيام الماضية، يظل سعر الذهب اليوم من أكثر المؤشرات التي يتابعها المتعاملون في سوق الصاغة، خاصة مع تحرك عيار 21 من 6220 إلى 6395 جنيهًا خلال فترة قصيرة.

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