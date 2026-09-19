دون تغيير.. سعر الذهب في الصاغة الآن

شهد سعر الذهب استقرارًا على مستوى الصاغة المصرية مع أول تعاملات اليوم السبت 19-9-2026.

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب استقرارا بمختلف الأعيرة الذهبية مع مستهل التداولات.

تحركات الذهب

وفقد الذهب مساء أمس الجمعة؛ نحو 20 جنيهًا من قيمته على مختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6355 جنيها.

عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7262 جنيها للشراء و7205 جنيهات للبيع.

عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 6657 جنيها للشراء و 6605 جنيهات للبيع.

عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6355 جنيها للشراء و 6305 جنيهات للبيع.

عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5447 جنيها للشراء و 5404 جنيهات للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50.84 ألف جنيه للشراء و 50.44 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4354 دولارا للشراء و4353 دولارا للبيع.