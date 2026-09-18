«عاوزة أتجوز».. فتاة بورسعيدية تكسر قيود المجتمع وتعلن رغبتها في الزواج عبر فيسبوك

في خطوة جريئة تكسر القيود المجتمعية، أعلنت الفتاة البورسعيدية أسماء صالح عن رغبتها الصريحة في تكوين أسرة والارتباط بشريك حياة مناسب من خلال منشور شاركته عبر حسابها الشخصي على موقع «فيسبوك».

فتاة بور سعيد

وأكدت أسماء أن قرارها بالزواج ينبع من رغبة واعية في الاستقرار ومشاركة الحياة. وأوضحت أنها تبحث عن شريك يقدر طموحها، ويدعم نجاحها، دون أن يطلب منها التنازل عن أحلامها أو مسيرتها العلمية، حيث تواصل دراستها حالياً وتسعى للحصول على درجة الدكتوراه.

وحفاظاً على خصوصيتها وجديّة الأمر، طلبت الفتاة الترشيحات فقط من الأشخاص الذين تعرفهم بشكل مباشر، معلنة رفضها التام لأي تواصل مباشر من الغرباء.

واختتمت أسماء حديثها بالإشارة إلى أن إعلانها بعبارة «أنا عايزة أتجوز» ليس دليلاً على الضعف أو انتقاصاً من كرامة الفتاة، بل هو حق طبيعي ورغبة مشروعة في بناء حياة زوجية قائمة على التفاهم والدعم المتبادل.