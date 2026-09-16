مؤشرات طقس 2026.. موعد انتهاء الصيف وبداية فصل الخريف في مصر

يستعد ملايين المصريين لوداع فصل الصيف 2026 واستقبال فصل الخريف بالتزامن مع اقتراب موعد الاعتدال الخريفي، وسط ترقب لتحول تدريجي في حالة الطقس وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونسب الرطوبة، حيث تشير التوقعات الجوية إلى استمرار الأجواء الصيفية المعتادة خلال الأيام الأولى، لتبدأ بعدها برودة الخريف في فرض سيطرتها التدريجية على كافة المحافظات وسط ترقب للتغيرات المناخية المرتقبة.



موعد انتهاء فصل الصيف 2026 وبداية الخريف

وفقا للحسابات الفلكية، ينتهي فصل الصيف رسميا يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، ليبدأ فصل الخريف يوم الأربعاء 23 سبتمبر، بالتزامن مع الاعتدال الخريفي، ويستمر الفصل لنحو 89 يوما و20 ساعة.

ولا يعني انتهاء الصيف فلكيا حدوث انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة، إذ يُعد الخريف فصلا انتقاليا بين الصيف والشتاء، وتشهد الأجواء خلاله تحولا تدريجيا على مدار الأسابيع الأولى.

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

مع بداية الخريف، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا، لا سيما خلال ساعات الليل والصباح الباكر، بينما تظل الأجواء دافئة خلال ساعات النهار في بداية الفصل، قبل أن تميل إلى مزيد من الاعتدال مع تقدّم الخريف واقتراب فصل الشتاء.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الخريف يبدأ فلكيًا هذا العام في 23 سبتمبر، لتبدأ معه تغيرات تدريجية في الأحوال الجوية بمختلف أنحاءوتشهد خريطة الضغط الجوي تغيرات تدريجية مع بداية الخريف، بالتزامن مع تراجع تأثير المرتفع الجوي شبه المداري، وزيادة فرص تأثر البلاد بالمنخفضات الجوية القادمة من الغرب، إلى جانب احتمالية امتداد منخفض البحر الأحمر شمالًا خلال الجمهورية.

تغيرات في الضغط الجوي تنذر بتقلبات

تشهد خريطة الضغط الجوي تغيرات تدريجية مع بداية الخريف، بالتزامن مع تراجع تأثير المرتفع الجوي شبه المداري، وزيادة فرص تأثر البلاد بالمنخفضات الجوية القادمة من الغرب، إلى جانب احتمالية امتداد منخفض البحر الأحمر شمالًا خلال بعض الحالات الجوية.

وقد يؤدي تزامن الهواء الدافئ والرطب قرب سطح الأرض مع هواء أكثر برودة في طبقات الجو العليا إلى تهيئة الظروف لاضطرابات جوية، تشمل تكوّن السحب الركامية وسقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تصل إلى الغزارة في بعض المناطق، يصاحبها نشاط للعواصف الرعدية، خاصة على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وبعض السواحل.

نشاط للرياح وتقلبات في حالة الطقس

كما تتبدل أنماط حركة الرياح تدريجيًا مع تغير مراكز الضغط الجوي، وقد تنشط الرياح على فترات بالتزامن مع مرور المنخفضات الجوية، وهو ما قد يزيد الإحساس بالتقلبات الجوية في بعض المناطق.

أمطار وعواصف رعدية مع تقدم الخريف

لا تقتصر ملامح التحول من الصيف إلى الخريف على تراجع درجات الحرارة فقط، إذ تزداد فرص التقلبات الجوية تدريجيًا مع تقدم الفصل نتيجة التغير في توزيعات الضغط الجوي.

ومن المتوقع أن تشهد بعض المناطق فرصًا لسقوط الأمطار، خاصة على السواحل وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع احتمالية تكوّن السحب الركامية ونشاط العواصف الرعدية خلال حالات عدم الاستقرار.