مع اقتراب نهاية فصل الصيف، تزداد تساؤلات المواطنين حول موعد التحول الفعلي إلى الأجواء الخريفية، خاصة مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة خلال شهر سبتمبر، وما يصاحب ذلك من بحث عن موعد تحسن حالة الطقس وانخفاض درجات الحرارة وظهور نسمات الهواء المعتدلة التي تميز فصل الخريف.

موعد انتهاء الصيف وبداية الخريف

وتاتي تفاصيل الحالة الجوية خلال الفترة المقبلة، ببدء ظهور الأجواء الخريفية بصورة فعلية، وطبيعة الطقس خلال المرحلة الانتقالية بين الصيف والخريف.

متى تبدأ الأجواء الخريفية فعليا؟

و الأجواء الخريفية لا تبدأ بصورة فعلية مع حلول شهر سبتمبر، إلا أن الشهر يمثل مرحلة انتقالية بين فصلي الصيف والخريف.

و الأسابيع الثلاثة الأولى من سبتمبر تظل أقرب إلى أجواء فصل الصيف، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في بعض الفترات، إلى جانب ارتفاع نسب الرطوبة، خاصة خلال ساعات النهار.

ملامح فصل الخريف تبدأ في الظهور بشكل أوضح مع حلول شهر أكتوبر، بالتزامن مع الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة واعتدال الأجواء بصورة أكبر.

انخفاض درجات الحرارة وتراجع نسب الرطوبة

و أن انخفاض درجات الحرارة وتراجع نسب الرطوبة من أبرز العلامات التي يشعر بها المواطنون مع بداية التحول إلى الأجواء الخريفية.

وهذا التغير لا يحدث بشكل مفاجئ، وإنما يأتي تدريجيا خلال الفترة الانتقالية، ولذلك قد تشهد أيام شهر سبتمبر استمرار بعض الأجواء الحارة والرطبة، قبل أن تبدأ درجات الحرارة في الاعتدال بصورة أكبر خلال أكتوبر.

موعد انتهاء الصيف وبداية الخريف

نسمات هواء وأجواء أكثر اعتدالا

ومن المتوقع أن يشهد شهر أكتوبر ظهور عدد من السمات المميزة لفصل الخريف، وفي مقدمتها اعتدال درجات الحرارة وتراجع نسب الرطوبة، إلى جانب زيادة الإحساس بنسمات الهواء اللطيفة، خاصة خلال ساعات الليل.

ومع انخفاض معدلات الرطوبة، تصبح الأجواء أكثر اعتدالا وراحة مقارنة بفترات الصيف التي تتسم بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وهو ما ينعكس بصورة واضحة على الإحساس العام بحالة الطقس.

فرص سقوط الأمطار مع بداية الخريف

وتشهد فترة الخريف أيضا تغيرات في طبيعة الحالات الجوية، مع احتمالية مرور بعض المنخفضات الجوية التي قد يصاحبها فرص لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة، وفقا لطبيعة كل حالة جوية.

وتصبح هذه السمات أكثر وضوحا خلال شهر أكتوبر، مع زيادة مظاهر الأجواء الخريفية، بينما يظل شهر سبتمبر مرحلة انتقالية تشهد تدرجا في الانتقال من الأجواء الصيفية إلى الخريفية.

موعد انتهاء الصيف وبداية الخريف

سبتمبر شهر انتقالي قبل الأجواء الخريفية

إن انتهاء الأجواء الصيفية وبداية الخريف لا يحدثان بصورة مباشرة مع بداية شهر سبتمبر، وإنما يتم الانتقال بين الفصلين تدريجيا.

ومن المنتظر أن تظهر ملامح الخريف بصورة أوضح خلال شهر أكتوبر، مع انخفاض درجات الحرارة وتراجع نسب الرطوبة وظهور نسمات الهواء المعتدلة خلال ساعات الليل، إلى جانب فرص سقوط الأمطار التي قد ترتبط بمرور بعض المنخفضات الجوية.