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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

طقس الخميس.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة والرطوبة والشبورة

طقس الخميس.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة والرطوبة والشبورة
طقس الخميس.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة والرطوبة والشبورة
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدًا .. تشهد أغلب محافظات الجمهورية غدًا الخميس استمرار الأجواء الصيفية المستقرة، مع تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط مصحوبة بارتفاع نسب الرطوبة، بينما تصل درجة الحرارة العظمى المتوقعة في القاهرة الكبرى إلى 35 درجة مئوية، وتبلغ درجة الحرارة المحسوسة 37 درجة مئوية، في حين تسجل محافظات الصعيد، خاصة الأقصر وأسوان، 40 درجة للعظمى و41 درجة للمحسوسة.

وتوقعت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، استمرار حالة الاستقرار في الأجواء الصيفية غدًا الخميس على أغلب محافظات الجمهورية، مع استمرار تأثير الكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط وارتفاع نسب الرطوبة.

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كيف تكون درجات الحرارة غدًا الخميس في مصر؟

قالت الدكتورة منار غانم، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن قيم درجات الحرارة المتوقعة في أغلب المحافظات ستكون حول المعدلات الصيفية المعتادة أو أعلى بحوالي درجة واحدة.

وأضافت أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدًا في القاهرة الكبرى ستصل إلى 35 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 37 درجة مئوية، في الوقت الذي تسجل فيه درجات الحرارة العظمى في محافظات الصعيد، خاصة الأقصر وأسوان، 40 درجة، وتبلغ درجات الحرارة المحسوسة 41 درجة.

ما حالة الطقس غدًا الخميس على أغلب المحافظات؟

وصفت المتنبئ الجوي حالة الطقس غدًا الخميس بأنها ستكون حارة رطبة نهارًا في معظم محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بينما تكون شديدة الحرارة في محافظات جنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم

ومع حلول فترات الليل وغياب أشعة الشمس، ترتفع نسب الرطوبة، وهو ما يجعل الأجواء مائلة للحرارة ورطبة في أغلب المحافظات، لتستمر تأثيرات الأجواء الصيفية رغم اقتراب الفترة الانتقالية بين الصيف والخريف.

كم تصل نسبة الرطوبة غدًا في مصر؟

أشارت الدكتورة منار غانم إلى أن نسب الرطوبة خلال فترات الليل ستتراوح ما بين 90 إلى 95% على السواحل المطلة على البحر المتوسط، بينما تتراوح ما بين 80 إلى 85% في القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وتؤثر هذه المستويات المرتفعة من الرطوبة على الإحساس بدرجات الحرارة، وهو ما يفسر ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة مقارنة بدرجات الحرارة العظمى المتوقعة، خاصة خلال فترات استمرار الأجواء الرطبة.

هل توجد فرص لسقوط الأمطار غدًا الخميس؟

تشهد بعض المناطق فرصًا ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة، حيث لا تتجاوز نسب حدوثها 10% في أماكن من السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري.

وتأتي هذه الفرص المحدودة للأمطار بالتزامن مع استمرار الأجواء الصيفية المستقرة على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما تظل فرص سقوط الأمطار ضعيفة جدًا وفق التوقعات المشار إليها.

كيف تكون حركة الرياح غدًا وتأثيرها على الأجواء؟

أوضحت الدكتورة منار غانم أن سرعة نشاط الرياح خلال ساعات الليل ستتراوح ما بين 30 إلى 35 كم/ساعة في أغلب محافظات الجمهورية.

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ومن المتوقع أن تسهم حركة الرياح في اعتدال الأجواء، خاصة في الأماكن المكشوفة، بما يساعد على تحسين الإحساس بالطقس خلال فترات الليل، بالتزامن مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة في عدد من المناطق.

متى تظهر الشبورة المائية غدًا وأين تتركز؟

حذرت الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر، وتحديدًا من 4 فجرا إلى 8 صباحا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد.

وأشارت إلى أن الشبورة المائية قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، الأمر الذي يتطلب مزيدًا من الحذر خلال القيادة في ساعات الصباح الباكر.

هل تؤثر السحب المنخفضة على طقس شمال البلاد؟

تشهد فترات الصباح الباكر ظهور بعض السحب المنخفضة التي تساعد على حجب جزء من أشعة الشمس، وهو ما يسهم في تلطيف الأجواء في محافظات شمال البلاد.

وفي الوقت نفسه، تشهد حركة الملاحة البحرية غدًا اعتدالًا على البحرين الأحمر والمتوسط، مع ارتفاع الأمواج ما بين 1.5 إلى 2 متر.

ما نصائح الأرصاد للمواطنين وقائدي السيارات؟

ناشدت الدكتورة منار غانم قائدي المركبات المسافرين خلال فترات الصباح الباكر بضرورة القيادة بهدوء تام وحذر شديد بسبب تكون الشبورة المائية، خاصة على الطرق التي قد تتأثر بانخفاض الرؤية الأفقية.

كما دعت المواطنين كافة إلى ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال فترات الظهيرة، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، مع أهمية متابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة خلال هذه الفترة الانتقالية، وهي فترة الانتقال من الصيف إلى الخريف، والتي تشهد تغيرات سريعة في التنبؤات الجوية.

حالة الطقس غدا

هل يستمر استقرار الطقس خلال الأيام المقبلة؟

وفيما يتعلق بحالة الطقس خلال الأيام القادمة، قالت المتنبئ الجوي إن البلاد سوف تشهد استقرارًا في أحوال الطقس حتى بداية الأسبوع القادم.

وأضافت أنه من المتوقع حدوث ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يومي الاثنين والثلاث المقبلين، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، لتبقى الأجواء متأثرة بالعوامل الجوية نفسها خلال الفترة المقبلة.

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وبذلك تستمر الأجواء الصيفية المستقرة على أغلب أنحاء الجمهورية خلال غد الخميس، مع درجات حرارة تدور حول المعدلات الصيفية المعتادة أو تكون أعلى بحوالي درجة واحدة، إلى جانب ارتفاع نسب الرطوبة وظهور الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر، بينما تظل فرص سقوط الأمطار ضعيفة جدًا ولا تتجاوز 10% في أماكن من السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري.

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