«الأعلى للإعلام»: بدء مراجعة عقود برامج الإنتاج المشترك وتصاريح الظهور الإعلامي لمeقدميها

بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، في مراجعة عقود الإنتاج المشترك المقدمة من القنوات الفضائية الخاصة، وتصاريح الظهور الإعلامي لمقدميها، عقب انتهاء المهلة المحددة لتقديمها، وذلك في إطار جهوده لمجابهة ظاهرة «بيع الهواء» والتأكد من الالتزام بالضوابط القانونية والمهنية.

وتشمل أعمال المراجعة فحص العقود وطبيعة البرامج ومقدميها، للتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل الإعلامي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها، إذ لا يكفي حصول مقدم البرنامج على ترخيص مزاولة المهنة أو تصريح بالظهور الإعلامي، وإنما يظل ظهوره على الشاشة خاضعًا لمراجعة وتقييم المجلس، الذي يتخذ ما يلزم حال عدم توافر الاشتراطات والمعايير المنظمة.

تأتي تحركات المجلس في إطار متابعة مدى التزام المؤسسات الإعلامية بأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 واللوائح المنظمة للعمل الإعلامي، وبما يسهم في الحفاظ على المستوى المهني لمقدمي البرامج، ويرسخ الممارسات الإعلامية الرشيدة لضمان محتوى إعلامي أكثر انضباطًا يصون ثقة الجمهور.