السيدة انتصار السيسي تستقبل قرينة الرئيس الصيني وتؤكد عمق الروابط التاريخية بين البلدين

استقبلت السيدة انتصار السيسي، حرم السيد رئيس الجمهورية، اليوم، السيدة بينغ لي يوان، قرينة فخامة الرئيس الصيني "شي جين بينج"، في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الصيني إلى مصر.

وأعربت السيدة انتصار السيسي عن سعادتها البالغة بلقاء ضيفة مصر العزيزة، مشيرةً إلى أن اللقاء سادته أجواء ودية تعكس عمق العلاقات التاريخية والروابط الحضارية والراسخة التي تجمع بين الشعبين المصري والصيني.

وقال السيدة انتصار السيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "سعدت باستقبال ضيفة مصر العزيزة، السيدة بينغ لي يوان، قرينة فخامه الرئيس الصيني، في لقاء ودي يجسد عمق العلاقات التاريخية والروابط الراسخة بين مصر والصين".

وشهد اللقاء حديثاً حول التعاون الثقافي والإنساني، والتأكيد على أهمية تعزيز جسور التواصل والتناغم بين الحضارتين المصرية والصينية العريقتين.