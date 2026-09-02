برلماني: زيارة الرئيس الصيني تعزز فرص التصنيع والتصدير وتدعم الاقتصاد

أكد النائب محمد عبد الفتاح آدم، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن قنا، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تمثل دفعة قوية للعلاقات المصرية الصينية، وتؤكد حرص البلدين على الانتقال بالشراكة الاستراتيجية إلى مستويات أكثر تقدمًا، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية.

العلاقات المصرية الصينية

وأوضح عبد الفتاح آدم في تصريح صحفي له اليوم، العلاقات المصرية الصينية تمتلك قاعدة قوية من التعاون المشترك، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تستوجب تعظيم الاستفادة من هذه العلاقات لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى السوق المصرية، لا سيما في القطاعات الإنتاجية والصناعات ذات القيمة المضافة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها مركزًا جاذبًا للاستثمارات الصينية، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي المتميز، وقناة السويس، وشبكة الموانئ والطرق الحديثة، إلى جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما توفره من فرص أمام الشركات العالمية للتصنيع والتصدير.

وأضاف النائب أن توسيع الاستثمارات الصينية في مصر يمكن أن يسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات، وزيادة المكون المحلي، ورفع كفاءة الإنتاج، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة ودعم خطط الدولة لزيادة الصادرات وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأكد محمد آدم أن زيادة التعاون التجاري والاستثماري مع الصين يجب أن تتزامن مع العمل على فتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية، والاستفادة من القدرات الصناعية والتكنولوجية الصينية في تطوير القطاعات الإنتاجية المصرية.

ولفت نائب الصعيد إلى أن التعاون القائم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمثل نموذجًا مهمًا للشراكة الناجحة، يمكن البناء عليه خلال الفترة المقبلة من خلال التوسع في إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية.

واختتم النائب محمد عبد الفتاح آدم حديثه على أن زيارة الرئيس الصيني تمثل فرصة لتعزيز التعاون بين القاهرة وبكين، مؤكدًا أهمية التركيز على الاستثمارات التي تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد المصري، وتدعم الصناعة الوطنية والتكنولوجيا والتصدير، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة ويدفع مسيرة التنمية خلال السنوات المقبلة.