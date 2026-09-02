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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هياخد 25 ألف.. صيادلة القاهرة توفر وظيفة لمينا جرجس وفي انتظار توقيعه| خاص

الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة ومينا جرجس
الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة ومينا جرجس
الديب أبوعلي

أكد الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، أن مجلس النقابة عقد ظهر اليوم اجتماعًا مع الدكتور مينا جرجس، المعروف إعلاميًا بـ"صيدلي الدليفري"، لمناقشة عروض العمل التي تلقاها من عدد من الشركات عقب انتشار قصته على منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد شهدت تفاعلا واسعا مع صور وفيديوهات للدكتور مينا جرجس، الذي يعمل في توصيل الطلبات "ديليفري"، رغم حصوله على دبلومة في مجال الصيدلة الإكلينيكية، وتخرجه في كلية الصيدلة بتفوق، إلى جانب عمله صيدليا.

وقال الشيخ، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الدكتور مينا جرجس أكد خلال الاجتماع أنه لا يفضل العمل داخل الصيدليات، وإنما يرغب في العمل في مجال الرعاية الصيدلية وخدمة المرضى، خاصة من خلال الرعاية الصحية المنزلية، موضحًا أنه وجد ما يبحث عنه في أحد عروض العمل المقدمة إليه.

انتهاء أزمة مينا الصيدلي 

وأضاف نقيب صيادلة القاهرة أن الاجتماع انتهى إلى الاتفاق مع إحدى الشركات على إتاحة فرصة للدكتور مينا جرجس للعمل في مجال الرعاية الصحية، من خلال تقديم خدمات للمرضى في منازلهم، بدلًا من العمل داخل صيدلية.

وأوضح أن المقابل المادي المعروض على الدكتور مينا سيكون "مجزيًا جدا"، وقد يتراوح بين 15 و25 ألف جنيه شهريا، معتبرا أن هذا المقابل مناسب لتعويضه عن دخله من عمله في توصيل الطلبات.

وأكد الشيخ أن النقابة لا تفرض على الدكتور مينا جرجس أي مسار وظيفي، وأنه حر في اختيار العمل الذي يراه مناسبًا له، موضحا: "لا يوجد أي ضرر سواء وافق الدكتور مينا أو لم يوافق، والنقابة أرادت فقط أن تساعد أحد أبنائها وتوفر له وظيفة تليق بعمله كصيدلي".

وأشار إلى أن نقابة صيادلة القاهرة ستكون ضامنة للعقد وشاهدة على توقيعه بين الدكتور مينا والشركة التي قدمت له عرض العمل، خلال 48 ساعة، لافتا إلى أن الدكتور مينا طلب بنفسه مهلة 48 ساعة لمراجعة العرض بشكل جيد والاطلاع على بنود العقد قبل التوقيع.

وأكد نقيب صيادلة القاهرة أن النقابة لن تتخذ أي موقف حال رفض الدكتور مينا للعرض، مشددا على أن هدفها الأساسي هو تقديم المساعدة وإتاحة فرصة عمل مناسبة له، مع احترام قراره النهائي.

ومن المقرر أن تصدر نقابة صيادلة القاهرة بيانا يتضمن تفاصيل الاجتماع وما تم التوصل إليه بشأن عرض العمل المقدم للدكتور مينا جرجس.

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