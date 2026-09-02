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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

في اليوم العالمي له.. ماذا يحدث عند وضع زيت جوز الهند على البشرة؟

زيت جوز الهند
زيت جوز الهند
اسماء محمد

يحيي العالم اليوم العالمي لجوز الهند إذ أنه من أشهر الثمار النباتية في العالم التى يستخرج منها منتجات عديدة سواء للاستخدام الداخلى أو الخارجى.

يعد زيت جوز الهند من أشهر المواد التى تستخرج من هذه الثمرة النباتية ويحتوى على عدد كبير من المواد الطبيعية المفيدة .

ووفقا لما جاء في موقع draxe فإن زيت جوز الهند أحد أكثر مكونات البشرة (والغذاء) تنوعًا، وتشمل فوائده للبشرة ما يلي:

تقوية الأنسجة البشرية الأساسية

إزالة خلايا الجلد الميتة

يحمينا من حروق الشمس

يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات ومضادة للأكسدة

بل إن الأبحاث تُظهر أنه قوي بما يكفي لمكافحة بعض الأمراض الجلدية المزمنة التي تتميز بعيوب في وظيفة الحاجز الجلدي والتهاب الجلد، بما في ذلك التهاب الجلد التأتبي.

استخدمي زيت جوز الهند على بشرتك وشعرك كمرطب طبيعي وهو الأنسب للبشرة الجافة أو المختلطة ، وليس للبشرة الدهنية.

كما أنه يساعد على تنظيف البشرة ويمكنه إزالة المكياج، ويساعد على التئام الجروح أو الندوب بشكل أسرع، ويمنع حروق الحلاقة .

يُعدّ زيت جوز الهند، عند استخدامه داخلياً، مفيداً أيضاً لمظهرك فهو يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، بالإضافة إلى كميات وفيرة من الدهون الصحية التي تُغذي الأمعاء وتُعزز وظائف الجهاز المناعي.

زيت جوز الهند جوز الهند فوائد زيت جوز الهند البشرة الشعر

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